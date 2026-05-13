Casademont Zaragoza - Valencia Basket: hora y dónde ver en directo la final de la Liga F Endesa
Consulta el horario y dónde ver en directo el Casademont Zaragoza - Valencia Basket del primer partido de la final Liga F Endesa. Toda la previa y las claves para ver el partido GRATIS.
El Valencia Basket arranca la batalla final por el título de la Liga F Endesa. El equipo taronja visita el Pabellón Príncipe Felipe para medirse al Casademont Zaragoza en el primer duelo de la final. Las taronja intentarán llevarse el primer punto de la serie, que les daría la opción de ser campeonas en casa en el segundo partido.
Esta es la sexta final de Liga consecutiva para el Valencia Basket, que buscará el cuarto título consecutivo. Para el primer partido Rubén Burgos tendrá disponible a las doce jugadores profesionales de la plantilla taronja.
Casademont Zaragoza - Valencia Basket: hora y dónde ver GRATIS en directo la FINAL de la Liga F Endesa
El Principe Felipe de Zaragoza acoge este primer duelo por el título de la Liga de femenina. El partido arrancará a las 21:00 horas de este jueves 14 de mayo de 2026. Así pues el partido se emitirá en Teledeporte. Por otro lado el Valencia Basket retransmitirá el partido a través de sus redes sociales.
Estas son las opciones para seguir el Casademont Zaragoza - Valencia Basket de este jueves. Por último puedes seguir el duelo en SUPER con toda la previa y el pospartido.
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