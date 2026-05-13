Directo: Valencia Basket - Panathinaikos BC: los playoffs de la Euroliga, en vivo

Se acabó la espera. El partido que decide el último billete para la 'final four' de la Euroliga en Atenas ha llegado. Valencia Basket y Panathinaikos, ambos ya sin margen de error, se miden en el Roig Arena a las 21:00 horas en un quinto encuentro histórico del que saldrá el vencedor de una de las mejores series que jamás se han visto en el baloncesto europeo.

El conjunto taronja, tras la proeza de ganar dos partidos seguidos en el OAKA (tres en total esta temporada) y empatar el 0-2 en contra con el que viajó a Atenas, está ante la oportunidad de clasificarse, por primera vez en su historia, a una 'final four' de Euroliga. Para ello, tendrá que hacer algo que todavía no ha conseguido en esta eliminatoria: vencer ante su público en el Roig Arena.

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Horario y dónde ver el Valencia Basket - Panathinaikos

El partido entre Valencia Basket y Panathinaikos se disputará este miércoles 13 de mayo a las 21:00 horas en el Roig Arena de Valencia. El encuentro podrá seguirse en directo a través de #Vamos, así como en Superdeporte.

F. Calabuig

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Darius Thompson: "Es el partido más importante de mi carrera y, a la vez, un partido más" "Tenemos que intentar seguir lo que hicimos en los últimos partidos, seguir con nuestro plan de partido, hacer las cosas que sabemos y pasarlo bien. Hay que disfrutar el momento", apuntó Thompson, que dijo que dada la igualad de los primeros cuatro partidos será importante "minimizar los fallos".

Pedro Martínez: "No podemos pensar que solo por haber ganado los últimos dos partidos vamos a ganar el quinto" JM López