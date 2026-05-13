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Directo: Valencia Basket - Panathinaikos BC: los playoffs de la Euroliga, en vivo
El Roig Arena acoge el quinto y definitivo partido de la serie de cuartos de final de la Euroliga. Los taronja buscan hacer historia en casa ante los griegos en una noche que promete ser mágica. Valencia Basket y Panathinaikos, frente a frente por un puesto en la Final Four. Sigue el partido minuto a minuto con SUPERDEPORTE.
Se acabó la espera. El partido que decide el último billete para la 'final four' de la Euroliga en Atenas ha llegado. Valencia Basket y Panathinaikos, ambos ya sin margen de error, se miden en el Roig Arena a las 21:00 horas en un quinto encuentro histórico del que saldrá el vencedor de una de las mejores series que jamás se han visto en el baloncesto europeo.
El conjunto taronja, tras la proeza de ganar dos partidos seguidos en el OAKA (tres en total esta temporada) y empatar el 0-2 en contra con el que viajó a Atenas, está ante la oportunidad de clasificarse, por primera vez en su historia, a una 'final four' de Euroliga. Para ello, tendrá que hacer algo que todavía no ha conseguido en esta eliminatoria: vencer ante su público en el Roig Arena.
Horario y dónde ver el Valencia Basket - Panathinaikos
El partido entre Valencia Basket y Panathinaikos se disputará este miércoles 13 de mayo a las 21:00 horas en el Roig Arena de Valencia. El encuentro podrá seguirse en directo a través de #Vamos, así como en Superdeporte.
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Darius Thompson: "Es el partido más importante de mi carrera y, a la vez, un partido más"
"Tenemos que intentar seguir lo que hicimos en los últimos partidos, seguir con nuestro plan de partido, hacer las cosas que sabemos y pasarlo bien. Hay que disfrutar el momento", apuntó Thompson, que dijo que dada la igualad de los primeros cuatro partidos será importante "minimizar los fallos".
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Saltan las alarmas en Valencia Basket por la designación arbitral ante Panathinaikos
Así pues la Euroliga ya ha elegido al trío arbitral que estará encargado de dirigir ese quinto partido entre Valencia Basket y Panathinaikos. Damir Javor y Milan Nedovic, junto con el veterano Robert Lottermoser serán los árbitros en el Roig Arena. No obstante, de nuevo, esta elección es polémica y muchos aficionados ya se lo han recriminado a la competición a través de las redes sociales.
Javor y Nedovic dirigirán el tercer partido de esta serie entre Valencia Basket y Panathinaikos. Los eslovenos estuvieron en el primer partido en València y en el tercero en Atenas. Es habitual que los mismos árbitros estén presentes repetidas veces en una serie, pero... ¿hasta tres partidos?
De hecho en los dos partidos que dirigieron los eslovenos hubo polémica. En el primero en Valencia fueron muy criticados por el diferente criterio utilizado durante gran parte del partido. SIn ir más lejos no se entiende que no se señalara falta de Jerami Grant sobre Jean Montero en la última posesión del partido.
Ya en Atenas, en el partido 3, se produjo la doble expulsión de Pedro Martínez y Ataman. Un enfrenamiento que quizá podría haberse llevado de otra manera. En definitiva la Euroliga podría haber afinado un poco más con la elección arbitral para un partido difícil y decisivo para Valencia Basket y para Panathinaikos.
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