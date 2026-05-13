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Directo: Valencia Basket - Panathinaikos BC: los playoffs de la Euroliga, en vivo

El Roig Arena acoge el quinto y definitivo partido de la serie de cuartos de final de la Euroliga. Los taronja buscan hacer historia en casa ante los griegos en una noche que promete ser mágica. Valencia Basket y Panathinaikos, frente a frente por un puesto en la Final Four. Sigue el partido minuto a minuto con SUPERDEPORTE.

El calentamiento del Valencia Basket antes del Panathinaikos

El calentamiento del Valencia Basket antes del Panathinaikos

F. Calabuig

Iván Carsí

Iván Carsí

Se acabó la espera. El partido que decide el último billete para la 'final four' de la Euroliga en Atenas ha llegado. Valencia Basket y Panathinaikos, ambos ya sin margen de error, se miden en el Roig Arena a las 21:00 horas en un quinto encuentro histórico del que saldrá el vencedor de una de las mejores series que jamás se han visto en el baloncesto europeo.

El conjunto taronja, tras la proeza de ganar dos partidos seguidos en el OAKA (tres en total esta temporada) y empatar el 0-2 en contra con el que viajó a Atenas, está ante la oportunidad de clasificarse, por primera vez en su historia, a una 'final four' de Euroliga. Para ello, tendrá que hacer algo que todavía no ha conseguido en esta eliminatoria: vencer ante su público en el Roig Arena.

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Horario y dónde ver el Valencia Basket - Panathinaikos

El partido entre Valencia Basket y Panathinaikos se disputará este miércoles 13 de mayo a las 21:00 horas en el Roig Arena de Valencia. El encuentro podrá seguirse en directo a través de #Vamos, así como en Superdeporte.

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