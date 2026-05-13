El Valencia Basket quiere dar el primer paso hacia su cuarta Liga

El Valencia Basket afronta a partir de este jueves 14 de mayo su sexta final consecutiva de la Liga F Endesa. Las tres últimas temporadas el trofeo de campeonas ha ido a las vitrinas taronja. Pero las de Rubén Burgos, quieren más, van a por la cuarta. Tras dejar atrás en cuartos de Final al Durán Maquinaria Ensino y en semifinales al Spar Girona, ahora les toca luchar contra el equipo más regular de la presente temporada, el Casademont Zaragoza. Las aragonesas, tras finalizar la Fase Regular de la competición como primeras clasificadas tendrán el factor cancha a favor en la gran Final que se celebra al mejor de tres partidos.

La serie arranca este jueves 14 en el Pabellón Príncipe Felipe (21:00h, Príncipe Felipe, Teledeporte) con el primer partido, continuará este domingo 17 de mayo en el Roig Arena, escenario del segundo partido (11:00 horas) y en caso de empate, el tercero y definitivo se disputaría de nuevo en Zaragoza el domingo 24.

Rubén Burgos observa el entrenamiento / JM LOPEZ

Por tanto, las de Rubén Burgos, que cuenta con toda la plantilla para afrontar el partido de este jueves, buscarán una victoria a domicilio que les permita regresar a València con la opción de sentenciar el título el domingo ante su afición en el Roig Arena recuperando así el factor cancha. La mayor profundidad de banquillo del Valencia Basket puede ser un factor clave en esta Final ya que el Casademont Zaragoza afronta la Final mermado por las ausencias, entre ellas las del propio entrenador, Carlos Cantero, que se encuentra de baja por paternidad. Tampoco estará Carla Leite, que se marchó a la WNBA cuando finalizó la fase regular ni Helena Pueyo, que se lesionó el pie durante la Final Six de la Euroliga en Zaragoza el pasado mes de abril. Nerea Hermosa ese duda puesto que se ha perdido de momento los cuatro últimos partidos tras un mal apoyo en el último partido de liga regular.

Las taronja afrontan la Final con la tranquilidad de tener ya plaza directa para la Euroliga, sea cual sea el desenlace de la eliminatoria. El Casademont Zaragoza, como líder de la Liga Regular, ya aseguró su plaza y por tanto, la otra directa de la que dispone el baloncesto español será para el otro finalista de Liga, el Valencia Basket.

Un duelo ya clásico

El Valencia Basket se ha enfrentado en 31 ocasión al Casademont Zaragoza. Están repartidos entre 12 en fase regular de la LF Endesa, 6 en playoffs de liga, 4 en Copa de la Reina, 3 en Supercopa y 6 en EuroLeague Women. Esto supone que el equipo maño es ya uno de los rivales más recurrentes de Valencia Basket. El balance global es de 23-8 para las taronja.

En playoffs, ambos equipos se han cruzado en las tres últimas eliminatorias por el título. En las campañas 22/23 y 23/24 en semifinales con un 2-0 taronja en ambas ocasiones. En la temporada 24/25 en la final y también un 2-0 para Valencia Basket, lo que hace un 6-0 global. El único condicionante que cambia es que esta es la primera vez que las de Rubén Burgos tienen el factor campo en contra.

2-4 esta temporada

Esta temporada ya ha habido un total de seis enfrentamientos con el conjunto maño entre Supercopa, LF Endesa, EuroLeague Women y Copa de la Reina, con resultados dispares. En la final de la Supercopa ganaron ellas por 68-79. En liga regular hubo victoria de Casademont en el Roig Arena (53-73) y triunfo taronja en el Príncipe Felipe (67-72). En EuroLeague Women hubo una doble victoria de las aragonesas por 63-70 y 81-71. El último duelo fue en semifinales de Copa de la Reina, que ganaron las de Rubén Burgos (72-82). En este último precedente las más destacadas fueron Fiebich y Anderson en anotación con 18 y 17 puntos en su cuenta. Por parte de Casademont Zaragoza la mejor fue Carla Leite con 15 puntos.

Sexta final de LF Endesa seguida

Esta será la sexta final de LF Endesa consecutiva para Valencia Basket. Desde la temporada 20/21, en la que llegó a su primera final española en la Copa de la Reina, Valencia Basket ha estado en 14 finales nacionales de las 18 que se han disputado. Solo se ha perdido una final de Supercopa (20/21) y tres finales de Copa de la Reina (21/22, 22/23 y 24/25). En esos seis años, las de Rubén Burgos no se han perdido ninguna final de LF Endesa. Desde que se clasificaron en la temporada 20/21, no han dejado de luchar por el título de liga hasta la fecha. De esas 14 finales nacionales Valencia Basket ha levantado el título en 8 ocasiones, lo que supone más de un 50% de victorias. Supercopa LF Endesa (2021, 2023 y 2024), Copa de la Reina (2024 y 2026) y LF Endesa (2023, 2024 y 2025). Sin contar los títulos europeos de Eurocup Women y Supercup Women de 2021.

Valencia Basket es el vigente campeón de la LF Endesa por partida triple y busca el cuarto título consecutivo. De esos cuatro títulos todos los ha conseguido con un 2-0. En la 22-23 lo hizo con ventaja de campo, levantando el título en Salamanca. En la 23-24 lo consiguió con el factor campo en contra, sacando el primero en la pista de Perfumerías Avenida y levantando el título en la Fonteta. La pasada temporada tuvo la ventaja de campo ante Casademont Zaragoza y se proclamó campeón en el Príncipe Felipe. La única vez que ha llegado al tercer partido fue en la 20-21 ante Perfumerías Avenida. Las de Rubén Burgos sacaron el primer partido en Salamanca, pero luego las charras le dieron la vuelta a la eliminatoria en la Fonteta primero y en su pabellón después.

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Unidas a por la Liga / JM LOPEZ

Apoyo de la afición

Valencia Basket sentirá el apoyo desde la grada en el Pabellón Príncipe Felipe. Un centenar de aficionados viajan a Zaragoza para acompañar al equipo, entre el bus organizado por el Club y gente que viaja por su cuenta, para intentar dar el primer golpe en esta final de liga.