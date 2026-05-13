El Real Madrid se queda sin dos jugadores clave en la Final Four ante Valencia Basket
El conjunto blanco confirmó este miércoles que dos de sus jugadores interiores dicen adiós lo que queda de temporada. Uno de ellos además siempre se crece ante Valencia Basket
El Valencia Basket ha hecho historia este miércoles al tumbar al Panathinaikos en el quinto y definitivo partido disputado en el Roig Arena. El conjunto taronja, que había comenzado la serie de la peor manera posible con dos derrotas consecutivas en casa, reaccionó de forma espectacular en Grecia, donde consiguió igualar la eliminatoria con dos triunfos de enorme mérito, antes de culminar la remontada delante de su afición para sellar un billete histórico hacia la Final Four de la próxima semana. Allí ya esperaban el Real Madrid, que será el rival valenciano en semifinales, además de Olympiacos y Fenerbahce.
El Valencia Basket ha alcanzado esta Final Four después de una eliminatoria increíble en la que, además del nivel competitivo de Panathinaikos, tuvo que soportar las constantes faltas de respeto de Ergin Ataman y de Kendrick Nunn, una de las grandes estrellas del conjunto griego. Lejos de descentrarse por el ruido externo, el equipo dirigido por Pedro Martínez respondió sobre la pista con carácter, baloncesto y personalidad para completar una de las mayores gestas de su historia europea.
Ahora tocará seguir haciendo historia en una Final Four en la que el primer desafío será nada menos que el Real Madrid. El conjunto blanco llegará además con dos bajas importantísimas como las de Edy Tavares y Alex Len, dos ausencias que alteran por completo su fortaleza interior. Especialmente significativa resulta la de Tavares, un jugador que además acostumbra a contar con el favor arbitral en muchos de sus braceos y contactos dentro de la pintura, una circunstancia que condiciona habitualmente los partidos del equipo madrileño.
Este Valencia Basket ya ha demostrado durante toda la eliminatoria una personalidad competitiva extraordinaria, levantándose cuando parecía contra las cuerdas y respondiendo siempre en los momentos más delicados. Ese carácter será ahora su principal arma en una Final Four en la que sueña con seguir rompiendo barreras. En caso de eliminar al Real Madrid, el conjunto taronja disputaría la gran final ante el vencedor del enfrentamiento entre Olympiacos y Fenerbahce.
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