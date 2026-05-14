Casademont Zaragoza - Valencia Basket: la final de la LF Endesa, en vivo y en directo

El Valencia Basket afronta a partir de este jueves 14 de mayo su sexta final consecutiva de la Liga F Endesa. Las tres últimas temporadas el trofeo de campeonas ha ido a las vitrinas taronja. Pero las de Rubén Burgos, quieren más, van a por la cuarta. Tras dejar atrás en cuartos de Final al Durán Maquinaria Ensino y en semifinales al Spar Girona, ahora les toca luchar contra el equipo más regular de la presente temporada, el Casademont Zaragoza. Las aragonesas, tras finalizar la Fase Regular de la competición como primeras clasificadas tendrán el factor cancha a favor en la gran Final que se celebra al mejor de tres partidos.

La serie arranca este jueves 14 en el Pabellón Príncipe Felipe (21:00h, Príncipe Felipe, Teledeporte) con el primer partido, continuará este domingo 17 de mayo en el Roig Arena, escenario del segundo partido (11:00 horas) y en caso de empate, el tercero y definitivo se disputaría de nuevo en Zaragoza el domingo 24.

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El Principe Felipe de Zaragoza acoge este primer duelo por el título de la Liga de femenina. El partido arrancará a las 21:00 horas de este jueves 14 de mayo de 2026. Así pues el partido se emitirá en Teledeporte. Por otro lado el Valencia Basket retransmitirá el partido a través de sus redes sociales.