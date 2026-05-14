Así celebraron en el vestuario los jugadores de Valencia Basket y Pedro Martínez el pase a la Final Four
La hubo en la pista nada más terminar el partido, luego en el vestuario y después también en la salida de los jugadores en sus coches cuando abandonaban el Roig Arena pasada la 1:30 de la madrugada
El Valencia Basket se ganó a pulso el pase a la Final Four de Atenas. Los de Pedro Martínez fueron de menos a más en los cuartos ante un Panathinaikos más desquiciado con el paso de los minutos.
Los de Ataman, sin tiempo ni ideas, fallaban sus tiros a la desesperada y el enganchón final de un Montero despedido al grito de MVP mientras anotaba sus dos últimos tiros libres cerraba un partido en el que no se llegó ni a jugar la última posesión. El Valencia BC es equipo de Final Four y el Roig Arena lo celebró a lo grande. Hubo mucho carácter y cultura del esfuerzo en el bando taronja y todo ello bien mereció una celebración.
Y con aficionados esperando a los jugadores a la salida del Roig Arena...
La hubo en la pista nada más terminar el partido, luego en el vestuario y después también en la salida de los jugadores en sus coches cuando abandonaban el Roig Arena pasada la 1:30 de la madrugada. Nadie se quería ir a casa sin antes unos últimos aplausos a los héroes de la noche.
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