EUROLIGA
Las entradas del Valencia Basket para la Final Four de Atenas
Los cuatro equipos clasificados reciben el mismo número de localidades en el pack conjunto para sus aficionados
El resto de entradas se agotaron las anteriores fases de venta por la web de la Euroliga
Las entradas serán nominales por seguridad y se podrá modificar el nombre de las mismas hasta este domingo
El Valencia Basket afronta la primera Final Four de Euroliga de su historia y lo hará en un OAKA con capacidad para más de 18.300 espectadores, pero a pesar de ello, serán solo unos cientos los seguidores taronja que puedan apoyar al equipo en Atenas tras la histórica victoria de este miércoles ante el Panathinaikos (81-64).
Y es que tras agotarse las entradas que la Euroliga sacó a la venta en fases anteriores a través de su web, cada club de los cuatro clasificados (Olympiacos, Fenerbahçe, Real Madrid y Valencia Basket) recibe ahora 600 entradas, de las que saldrán menos a la venta al incluir en ellas las necesarias para la expedición del club y las necesidades de cada entidad. El mismo procedimiento que se hizo en anteriores ediciones de la Final Four.
Entradas nominales por seguridad
En este caso y dada las especiales medidas de seguridad que habrá en el acceso al OAKA, las entradas serán nominales, aunque se abre un plazo hasta el domingo para que quien las haya comprado ya en anteriores fases, pueda cambiar el nombre en la plataforma y evitar así problemas en el acceso al pabellón.
Agrupación de aficionados
Unos días después, acabado ya el plazo para hacer cambios, la Euroliga agrupará a cada aficionado en la grada de los seguidores de su equipo, enviando entonces la localidad definitiva con su número de sector, fila y asiento. Cabe recordar que la semifinal se jugará el viernes 22 de mayo y la final quedaría para el domingo 24.
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