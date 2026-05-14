Los mejores memes de la victoria del Valencia Basket contra Panathinaikos

La histórica clasificación del Valencia Basket para la Final Four tras eliminar al Panathinaikos en el quinto partido ha desatado una auténtica avalancha de memes y reacciones en redes sociales. Miles de aficionados del baloncesto han llenado X, Instagram y TikTok con imágenes humorísticas sobre una eliminatoria que terminó de la forma más inesperada posible después del 0-2 inicial favorable al conjunto griego. La épica remontada taronja ha convertido al equipo valenciano en el gran protagonista del panorama europeo.

El Valencia Basket celebra una histórica clasificación para la Final Four / Francisco Calabuig

Entre los grandes vencedores de los memes aparecen especialmente Pedro Martínez y Jean Montero. El técnico del Valencia Basket ha sido retratado como un auténtico estratega capaz de darle la vuelta a una serie imposible, mientras que el joven dominicano se ha convertido en uno de los héroes favoritos de los aficionados por su personalidad y actuaciones decisivas en los momentos clave. Muchas publicaciones comparan incluso la calma de Pedro Martínez con el nerviosismo mostrado desde el banquillo rival durante toda la eliminatoria.

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En el lado contrario, los principales señalados por las redes han sido Kendrick Nunn y Ergin Ataman. El base estadounidense, que llegó a la serie como una de las grandes estrellas del Panathinaikos, ha protagonizado numerosas bromas tras la eliminación, mientras que Ataman ha sido objeto de críticas y montajes por sus declaraciones y gestos durante la serie. Los aficionados valencianos han aprovechado especialmente las polémicas protagonizadas por ambos para convertirlos en los grandes derrotados simbólicos de una eliminatoria que ya forma parte de la historia del Valencia Basket.