El mensaje de Isaac Nogués a la afición del Panathinaikos

El billete para la Final Four ya está en el bolsillo tras la histórica remontada en la serie de cuartos del playoff ante el Panathinaikos, pero los roces y las polémicas que han acompañado la serie siguen aún muy vivos y todavía hay mensajes cruzados en las redes sociales.

El propio Isaac Nogués fue uno de los jugadores que más sufrió la ira de los aficionados griegos en el primer partido en el OAKA, después de que la tomaran con él tras salir corriendo detrás de Nunn por su irrespetuosa celebración en el segundo partido en el Roig Arena. El catalán acabó resbalando a la entrada del túnel, mientras la estrella del Panathinaikos desaparecía camino al vestuario visitante.

Isaac Nogués celebra con De Larrea la victoria en el quinto partido ante el Panathinaikos. / Isaac Ferrera

Una acción que no dejaron pasar los ultras del Panathinaikos, reubicados detrás del banquillo del Valencia Basket para el tercer partido de la serie, e intentando intimidar a los taronja antes incluso del partido. Aun así, y pese a ser uno de los jugadores que sufrió más los ataques verbales, Nogués no dudó en situarse justo delante de los ultras para hacer unos estiramientos antes de calentar.

Fotos e imágenes con mensaje

Una imagen que ha subido este jueves a su cuenta de Instagram, acompañada del mensaje "el plan de Dios siempre es perfecto". Una publicación que recibió los me gusta de Brancou Badio y de Sergio de Larrea, entre los de otros muchos y que además venía acompañada de otra imagen metafórica del Flautista de Hamelín, llevándose a todos detrás de él, al margen de celebraciones suyas en el Roig Arena tras la remontada de la eliminatoria, todo ello con el remate de una frase de Montero, en la que decía "podemos ganarles no solo cinco veces, sino seis, siete o incluso ocho".

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Cabe recordar que su madre viajó a ese mismo partido, pero ya no al cuarto tras pasarlo mal por la hostilidad verbal hacia ella y el resto de aficionados taronja.