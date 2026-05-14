EUROLIGA
Neal Sako: "Al principio no era el objetivo, pero todos teníamos la Final Four en la cabeza un poquito"
El interior taronja destaca la locura que se vivió en el vestuario y se muestra orgulloso de haber ayudado a hacer historia
Ya predijo que la serie volvería al Roig Arenas tras perder los dos primeros partidos del playoff en casa
Valora la ausencia de Tavares en el Madrid y espera dar el 100% en la semifinal de Atenas
Neal Sako vivió este miércoles su partido más especial con el Valencia Basket con la victoria ante el Panathinaikos (81-64) y la clasificación para la Final Four de la Euroliga. Una gesta que se celebró por todo lo alto en el vestuario, como admitía poco después el galo. "El vestuario estaba loco, es un sentimiento increíble. Es un día histórico para el baloncesto valenciano y estamos contentos de hacer esto con todo el equipo y los aficionados".
Final Four
A ellos les dedica una clasificación que admite que no era el objetivo inicial este curso. "Trabajamos duro desde el principio de la temporada, en los entrenamientos y en los partidos. No era un objetivo al principio, pero cada partido que ganamos, todo el mundo tenía la Final Four en la cabeza un poquito y ahora vamos a descansar un poco y a pensar en la Final Four".
Real Madrid sin Tavares
Y en ella se enfrentarán en semifinales a un Real Madrid sin Tavares, algo que puede condicionar el cruce, aunque Sako no se fía y solo promete dar el 100%. "El Madrid sin Tavares, pero sabemos que es peligroso cuando falta un jugador importante en un equipo, al Madrid lo conocemos mucho, pero es peligroso. Tenemos una posibilidad de ganar y vamos a dar el 100%". Pienso que somos jugadores y entrenadores muy competitivos y queremos ganar todos los partidos, queremos ganar el próximo del domingo, pero después también en la Final Four".
Clave de la remontada en cuartos
Tras destacar que "era la primera vez que veíamos el Roig Arena todo de naranja y ha estado muy bien", recordó cómo forjaron la remontada en el playoff. "No teníamos nada que perder y los partidos que hicimos en Atenas, estábamos concentrados en cada uno, en cada defensa y poco a poco, ganamos el primero, luego el segundo y ahora estamos aquí".
A la salida del pabellón, no dudó en bajar del coche para celebrar la clasificación con los aficionados.
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