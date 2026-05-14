Rubén Burgos: "El club está viviendo un momento muy chulo, esperamos un gran ambiente en el Roig Arena"

Rubén Burgos se mostró muy satisfecho con el nivel exhibido por su equipo en el primer partido de la Final de la Liga F Endesa frente al Casademont Zaragoza: "Ha sido un partido disputado, duro, de una final y entre dos grandes equipos. Hemos intentado seguir nuestro plan de partido pero claro que nos hemos tenido que adaptar e ir solucionando situaciones es normal contra la calidad y talento del rival".

El técnico destacó la capacidad de sus jugadoras de superar los obstáculos, como la falta de control del rebote: "En el inicio especialmente era el rebote lo que nos preoucupaba y estaba dando más opciones de tiro, mayor volumen, y en nuestra pintura estábamos sufriendo. Con las rotaciones lo hemos solucionado, hemos encontrado un buen ritmo, de buenas defensas y eso nos ha hecho ampliar un poquito la ventaja antes del descanso".

"Hemos hecho algunos ajustes, veíamos que Zaragoza estaba por debajo de sus porcentajes de acierto en tiros de tres y lo han corregido igual que nosotras hemos corregido el rebote, ellas han encontrado un poco más de acierto y sabíamos que aapretarína más viéndose debajo en el marcador, eso nos ha llevado a perder más balones, que es una de las cosas que hay que cuidar".

Burgos resaltó la regularidad del equipo: "Nuestras decisiones han sido buenas, hemos encontrado el equilibrio interior-exterior con diferentes quintetos y nos hemos ido adaptando".

Agradece el apoyo de la afición

También agradeció el apoyo de los aficionados taronja que se dieron cita en el Pabellón Príncipe Felipe: "Estamos contentas por nuestra afición que tras dos días de emociones fuertes tras el partidazo de anoche en el Roig Arena y la histórica clasificación para la Final Four hoy estaban aquí apoyando al equipo.Por ellas y por ellos el equipo siempre da el máximo y ahora, a recuperarnos para el domingo volver a dar el máximo".

Sobre la actuación de Buenavida y Hillsman, clave en la victoria, afirmó "Elena Buenavida está creciendo, jhaciendo una temporada impresionante, Hillsman es una jugadora d eimpacto que condiciona las defensas, abre ventanas para otras compañeras. Nuestra idea siempre es colectiva en cuanto a lo ofensivo, compartir el balón, elegir cada opción mejor. Si una jugadora está inspirada hay que darle el balón. Valoro la concentración defensiva de cada rotación que hemos hecho, hemos sabido estar entre dos equipos muy igualados".

Pese a la victoria, Burgos no quiere confiarse: "El primer partido es importante pero no definitivo, hay que ganar dos, he visto a Zaragoza mejorando durante el partido y seguro que aún tiene mucho que decir".

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Semana histórica

Sobre la histórica semana que está viviendo el Valencia Basket, resaltó: "Como club vivimos un momento chulo. Noosotras el año pasado jugamos unas semifianales de Euroliga, ahora, lo ha logrado el equipo masculino, eso es gracias a nuestro mecensa, Juan Roig y a cada aficionado, por creer en el proyecto y en lo que ofrecemos jugamos por y para ellos. Lo de ayer fue histórico pero el respaldo es total pese al horario, esperamos un gran ambiente el domingo".