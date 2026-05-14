El último 'show' de Ataman: Vuelve a quejarse de los árbitros y falta el respeto a un periodista

Daba la sorpresa Ergin Ataman al comienzo de la rueda de prensa, felicitando a Valencia Basket y queriendo dejar atrás los roces de los primeros cuatro partidos. Pero se terminó cayendo la careta en cuanto el técnico turco se soltó con el micro, recurriendo rápidamente al argumento arbitral como una de las razones por las que su equipo no va a jugar la 'final four'.

"Quiero dar la enhorabuena a Valencia por toda la temporada y por remontar la serie, quiero felicitarles, ha sido un playoff y a veces hemos estado nerviosos, todos, pero al final aceptamos al derrota y por eso felicito a valencia", comenzaba el técnico.

En cuanto al análisis del partido, Ataman destacó que "hemos jugado horrible en la primera parte, lo hemos fallado todo, en la segunda parte hemos podido acercarnos pero hemos fallado dos bandejas cruciales y hemos perdido el control". Proseguía el técnico destacando la igualdad en todas las estadísticas salvo en los tiros libres, insinuando que esa diferencia ha sido excesiva. "Han tirado 29 tiros libres y nosotros 8. No quiero insistir en eso pero es muy extraño, han jugado muy agresivo y solo hemos lanzado 8 tiros libres, en OAKA tiramos 12 tiros libres menos que ellos".

Quejas por el arbitraje con Nunn

El segundo mejor anotador de la euroliga, Nunn, no ha tirado tiros libres hoy, ni hoy ni en OAKA", proseguía Ataman con sus quejas. Por último, dejó este dardo envenenado a Valencia Basket: "Si en la final four el criterio es el mimo, Valencia Basket será campeón".

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Deja a un periodista con la palabra en la boca

El colmo de la rueda de prensa fue cuando un periodista le recordó unas palabras que pronunció él mismo en enero, cuando insinuó que si no ganaba la Euroliga probablemente le iban a echar. En la introducción de la pregunta, Ataman, al escuchar las palabras, decidió levantarse y pasar del periodista. Una falta de respeto que no es la primera vez que comete.