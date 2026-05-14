El Valencia Basket se lleva el primer partido en Zaragoza y ya acaricia su cuarta Liga

El Valencia Basket da el primer paso hacia el que sería su cuarto título de campeonas de la Liga F Endesa consecutivo tras superar al Casademont Zaragoza por 73-81 en el primer partido de la Final que se celebra al mejor de tres partidos. Tras adelantarse por 0-1, las de Rubén Burgos recuperan el factor cancha y tendrán a su alcance conquistar el título este domingo ante su afición ganando el segundo partido que se celebrará en el Roig Arena a las 11:00 horas.

Las taronja dominaron durante el gran parte del partido y fraguaron su victoria en un gran segundo cuarto en el que lograron una renta que defendieron en la segunda parte, no sin algún sobresalto, ya que en los últimos minutos el Casademont 'amenazó' con remontar. Con Hillsman, Buenavida y Fiebich como protagonistas, las taronja se llevaron la victoria en una cancha muy difícil y ante un potente Casademont Zaragoza, líder de la fase Regular de la Liga.

Los nervios provocaban precipitación en los primeros ataques por parte de ambos equipos que no encontraban el camino del aro. Era Carrera la que rompía el hielo de la final marcando la primera canasta (0-2). Buenavida lograba el primer triple del partido mientras en el Casademont era la extaronja Fingall la autora de los primeros puntos.

El Valencia Basket ejercía una efectiva defensa aunque en ocasiones le costaba controlar el rebote defensivo, lo que agradecía el Casademont Zaragoza para disponer de segundas opciones. (6-8 min. 3). Buenavida lideraba el juego de las taronja con 7 puntos en apenas 4 minutos. La canaria hacía correr al equipo y culminaba las entradas a canasta con acierto. En el Casademont Zaragoza entraba Bankolé y se estrenaba con un triple al que replicaba con otro Fiebich. El partido entraba en una fase frenética de intercambio de canastas. Fingall establecía el empate a 15 (min. 6). La efectividad ahora era muy alta en ambos lados de la cancha y ninguno de los dos equipos lograba distanciarse. Con 23-21 para las locales acababa un intenso primer cuarto.

Despegue en el segundo cuarto

Hillsman imponía su potencia física en las primeras acciones del segundo cuarto y el Valencia Basket, intenso en defensa, volvía a ponerse por delante (23-25). Fiebich aprovechaba también los tiros libres para seguir incrementando la ventaja (23-27). La interior alemana le daba muchos problemas al Casademont Zaragoza y forzaba faltas personales. Poco a poco, el Valencia Basket iba incrementando la ventaja (25-31 min. 13).

El Valencia Basket dominaba la zona con Hilsman como protagonista pero la noticia negativa llegaba en el minuto 16 cuando la estadounidense tras lograr una canasta caía al suelo tras chocar contra una jugadora del Zaragoza y se tenía que retirar cojeando sensiblemente.

El Valencia Basket dominaba el partido y se escapaba (27-38) . Las taronja mantenían la concentración, sacando provecho de su calidad individual y un buen entendimiento de todo el equipo en la cancha. Al Casademont Zaragoza le costaba mucho anotar y tras un gran segundo cuarto, el Valencia Basket se iba al descanso con una destacada renta (30-43). Las taronja se escapaban gracias a un parcial de 7-22 en este segundo tiempo. Hillsman, con 12 puntos, Buenavida con 10 y Fiebich, con 13 eran los tres pilares ofensivos del Valencia Basket. A pesar de que el Casademont Zaragoza dominó claramente el rebote en la primera parte, con 19 por 11 de las taronja, la buena defensa del Valencia Basket, que impidió que las locales tirasen con comodidad, contrarrestaron este déficit.

Sin bajar la guardia

El tercer cuarto empazaba con la misma tónica, con un 0-4 de salida que estiraba la renta (30-47). Buenavida no bajaba el ritmo. El Valencia basket seguía encontrando pasillo a canasta tanto con Buenavida como con Anderson. Un juego vertical que profundizaba el la herida aragonesa. El Casademont Zaragoza trataba de recortar con intensidad defensiva, recuperando balones pero las taronja estaban aún lejos (38-52). Hillsman, ya recuperada de su torcedura de tobillo, regresaba a la cancha y el Valencia Basket ganaba así aún más consistencia física.

Este tercer cuarto estaba mucho más equilibrado que el anterior pero la igualdad también beneficiaba al Valencia Basket que vivía con comodidad de la renta lograda en el segundo cuarto. Las taronja seguían mandando (42-54 min. 18). El Casademont Zaragoza sin embargo, aún no había dicho la última palabra, sabía que no podía esperar más tiempo para buscar una reacción y en el tramo final del último cuarto recortaba distancias imprimiendo un alto ritmo al juego. Las aragonesas se ponían a 10 puntos (49-59) al término del tercer cuarto.

En el último cuarto continuaba la igualdad pero una técnica a Fingall cortaba la buena dinámica aragonesa y enfriaba el juego. El Valencia Basket esquivaba el peligro, recuperaba las riendas del partido y volvía a estirar la ventaja (53-68 min. 34). La extaronja Hempe, con un triple trataba de recuperar la tensión ofensiva pero las taronja no estaban dispuestas a ceder terreno. Con Hillsman como principal estilete las taronja recuperaban los 15 puntos de ventaja a falta de 5 minutos para finalizar el partido.

Reacción final del Casademont Zaragoza

Todo parecía controlado, el Valencia Basket ya pensaba en un final plácido pero nada más lejos de la realidad. El Valencia Basket entraba en una fase de desconcierto que el Casademont Zaragoza aprovechaba para acercarse peligrosamente (65-71) a falta de menos de tres minutos. El partido se apretaba, el ataque no funcionaba hasta que Raquel Carrera rompía la sequía con un triple que valía oro y que daba otra vez tranquilidad (65-74 min. 38). Buenavida, con otro triple espantaba a los fantasmas. El Valencia Basket recuperaba terreno y al Casademont Zaragoza se le agotaba el tiempo. La victoria era taronja.

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