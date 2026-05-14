El Valencia Basket ofrece viaje, hotel y entradas a sus aficionados para la Final Four de Atenas

El Valencia Basket se ganó a pulso el pase a la Final Four de Atenas. Los de Pedro Martínez fueron de menos a más en los cuartos ante un Panathinaikos más desquiciado con el paso tanto de los partidos como de los minutos en el encuentro de este miércoles, dominado de principio a fin por los valencianos. Ahora, con el encuentro frente al Casademont aplazado, sólo queda la cita con el Bilbao Basket del domingo antes de preparar las maletas y marcharse a Atenas.

La expedición taronja viajará a la capital helena el miércoles 20, dos días antes de medirse al poderoso Real Madrid en semifinales de la Final Four. Precisamente ese mismo viernes es cuando se desplazará el grueso de aficionados. Algunos lo harán por su cuenta, pero sin duda la mayoría se acogerán a algunas de las opciones que ofrecerá el club. El paquete es de viernes a domingo, ya que ocurra lo que ocurra en el primer duelo de los de Pedro Martínez contra Sergio Scariolo, hay un segundo encuentro programado después.

F. Calabuig

Vuelo, desplazamientos posteriores en la propia Atenas, hotel y, faltaría más, entradas. Hay que tenerlo todo muy atado y el club ofrece sus mejores opciones para teñir de naranja la capital griega.

Comunicado del Valencia Basket para ver la Final Four

Valencia Basket ha hecho historia clasificándose por primera vez para la Final Four de la EuroLeague. El Club pone a disposición de sus abonados masculinos distintas opciones para vivir este hito con el equipo en Atenas, que estarán disponibles en la web del club desde mañana a las 12 horas a través del siguiente link: https://www.valenciabasket.com/viajes

Los interesados podrán optar por la opción de pack de viaje completo en vuelo chárter o la compra únicamente del abono. En función de la demanda, se lanzará un segundo avión o un nuevo remanente de abonos sueltos.

Opción 1: Pack de viaje completo

Con salida entre las 7h y 8h de la mañana del viernes día 22 de mayo y vuelta el domingo tras el partido, este viaje incluye vuelos, seguro de viaje, traslados, abono para la competición (Categoría SIUB2) y distintas opciones de hotel:

Viaje con hotel 4*:

En habitación doble o triple: 2.000€ por pers./ En habitación individual: 2.300€

Viaje con hotel 3*:

En habitación doble o triple: 1.800€ por pers./ En habitación individual: 2.000€

Opción 2: Solo abono

Puedes adquirir directamente el abono para la competición (Categoría SIUB3, la más económica) y gestionar tu propio viaje a Atenas. El precio es de 399 euros por abono.

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En las dos opciones será necesario que el comprador sea abonado masculino y se podrá comprar un máximo de 2 abonos por compra. Podrá acceder a la compra con su código de acceso: El DNI que figure en su ficha de abonado. Para cualquier otra duda, puedes contactar a través de entradas@valenciabasket.com