Locura de los aficionados y jugadores del Valencia Basket a la salida del Roig Arena
El cuadro taronja logró una histórica remontada ante el Panathinaikos y miles de seguidores disfrutaron tanto durante el partido como a la salida de los héroes de la cancha
Todo estaba preparado para convertirse en una noche histórica. El Valencia Basket fue capaz de remontar una durísima eliminatoria ante el Panathinaikos más problemático y dejar sin argumentos al llorón Ataman, que no dejó de quejarse y tratar de manipular a los árbitros durante casi todo el partido.
La afición entendió perfectamente el significado del partido, así como las palabras de Pedro Martínez en los días previos con las que alentaba a su afición. Desde el momento en el que los jugadores entraron en cancha para el calentamiento, los medidores de decibelios del Roig Arena registraron máximos históricos. Antes, durante y después del partido, la marea taronja disfrutó como nunca antes. Próxima parada: la Final Four de Atenas.
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