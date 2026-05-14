Locura de los aficionados y jugadores del Valencia Basket a la salida del Roig Arena

Todo estaba preparado para convertirse en una noche histórica. El Valencia Basket fue capaz de remontar una durísima eliminatoria ante el Panathinaikos más problemático y dejar sin argumentos al llorón Ataman, que no dejó de quejarse y tratar de manipular a los árbitros durante casi todo el partido.

La afición entendió perfectamente el significado del partido, así como las palabras de Pedro Martínez en los días previos con las que alentaba a su afición. Desde el momento en el que los jugadores entraron en cancha para el calentamiento, los medidores de decibelios del Roig Arena registraron máximos históricos. Antes, durante y después del partido, la marea taronja disfrutó como nunca antes. Próxima parada: la Final Four de Atenas.