M.A. Montesinos

Así se ha vivido la clasificación para la Final Four en el Auditorio del Roig Arena

Con Roig Arena lleno hasta la bandera, el Valencia Basket tuvo que abrir también el Auditorio del Roig Arena en el que otros 1000 aficionados pudieron seguir el quinto partido del playoff de Euroliga frente al Panathinaikos. Las entradas para el Auditorio se agotaron poco después de abrirse el plazo para reservar asiento.

Los aficionados disfrutaron del partido y pudieron vivir la emoción de apoyar a su equipo aunque fuese a través de la pantalla. Tras el partido y la histórica clasificación el Auditorio, al igual que el Roig Arena, estallaba de alegría.