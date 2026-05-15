La despedida soñada de Awa Fam en el Roig Arena antes de la WNBA

El Valencia Basket afronta este domingo a las 11:00 la posibilidad de ganar un nuevo título de Liga Endesa que pondría el broche de oro a una temporada en la que también ganó la Copa de la Reina. Y lo hará, además, en casa, en un Roig Arena que podría vivir por primera vez la consecución de un título, que sería el cuarto de LF consecutivo para las de Rubén Burgos, ante un Casademont Zaragoza al que se impusieron el jueves en el primer partido.

Un duelo especial adelantado a las 11:00 al jugar el primer equipo masculino a las 17:00 y que será especialmente emotivo para una de las jugadoras: Awa Fam. Y es que ganen o pierdan el segundo encuentro de la final ante el Casademont Zaragoza, lo que es seguro es que la de Santa Pola jugará sus últimos minutos como local con la camiseta del Valencia Basket, con el plus añadido de cumplir su sueño de intentar despedirse con un nuevo título ante su afición.

José Manuel López

En caso de no lograr la victoria, su etapa de taronja se alargaría una semana más, ya que un tercer partido de desempate se jugaría de nuevo en Zaragoza, al ganarse el derecho de tener el factor pistas las aragonesas, como campeonas de la Liga Regular.

El objetivo de Awa, a tiro

Recién aterrizada en València después de su histórica elección como número 3 en el Draft de la WNBA, la que será nueva jugadora de Seattle Storm ya avanzó cuál era su último sueño antes de poner rumbo definitivo a Estados Unidos. "No hay mejor manera de acabar esta etapa en el Valencia Basket que conseguir la Liga, estamos muy contentas de haber conseguido la Copa de la Reina hace nada pero también ilusionadas, sabemos que no va a ser fácil pero desde luego nos gustaría acabar ganando esa Liga". Una opción que tiene a tiro y que no querrá dejar escapar para poner el broche de oro a su etapa de taronja, en un club al que llegó con 13 años recién cumplidos.

Awa Fam, en el partido de semifinales ante el Spar Girona en el Roig Arena. / JM López

Volverá con Project B

Aunque ya no será con la camiseta del Valencia Basket, Awa Fam regresará a València el próximo mes de marzo de 2027. Ya enrolada en una nueva liga mundial de Project B, tendrá que jugar de nuevo en el Roig Arena, una de las seis sedes de la nueva competición, en la que su compañera Leo Fiebich ha sido una de las fundadoras. La alemana pondrá fin también a su etapa de taronja, al acabar contrato y apostar el próximo año también por la WNBA.

Noticias relacionadas

Carrera, también a Estados Unidos

Awa Fam no será la única jugadora que comience una aventura en Estados Unidos, ya que Raquel Carrera también jugará la próxima temporada de la WNBA con las New York Liberty. Eso sí, en su caso, aún le resta un año de contrato y en principio volverá el curso que viene tras concluir su primera experiencia en la mejor Liga del mundo.