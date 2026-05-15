La Euroliga ofrece reventa oficial de entradas para la Final Four de Atenas

La Final Four de la Euroliga es ahora el gran objetivo del Valencia Basket después de la histórica eliminatoria de playoff ante el Panathinaikos. Y la afición taronja se ha movilizado como era previsible para intentar conseguir alguna de las menos de 600 entradadas que podía gestionar el club tras el reparto habitual de la Euroliga para cada uno de los cuatro clubes clasificados. Tal es así que se han agotado todas las localidades a la venta en pocas horas.

Eso sí, la Euroliga ha abierto una nueva vía oficial para conseguir entradas, ya que ha anunciado la apertura de la Plataforma Oficial de Reventa de Entradas para Atenas. Así, los aficionados que adquirieron entradas durante cualquiera de las cuatro fases de venta pero que ya no pueden o quieren asistir al evento, tendrán la oportunidad de revenderlas de forma segura a través de este enlace.

La plataforma oficial de reventa opera en un entorno controlado y seguro, garantizando que todas las transacciones se realicen exclusivamente a través del sistema oficial de venta de entradas. Al utilizar el mercado oficial, los aficionados tienen garantizadas entradas válidas, pagos seguros y reembolsos en caso de que una entrada se revenda con éxito. La plataforma también ofrece total flexibilidad, ya que los titulares de las entradas pueden cancelar su solicitud de reventa en cualquier momento antes de que se venda la entrada.

La afición taronja, movilizada en busca de alguna de las entradas para la histórica Final Four de Atenas. / F. Calabuig

Recuerda la Euroliga que la plataforma oficial de reventa es el único canal autorizado para la reventa de entradas para la Final Four de la Euroliga 2026. Las entradas adquiridas a través de canales de venta no autorizados podrían no ser válidas para el acceso o podrían ser canceladas.

Los aficionados pueden acceder a la plataforma de reventa en https://euroleaguef4tickets.com/ a través de su cuenta de entradas vinculada a EuroLeagueID, seleccionando su reserva en la sección 'Mis paquetes' y solicitando la reventa de sus entradas. Mientras las entradas estén disponibles para la reventa, no se podrán modificar. Todas las entradas publicadas aparecerán en la plataforma oficial de reventa en https://euroleaguef4tickets.com/.

Plazos para la compra

La plataforma oficial de reventa para la Final Four de la Euroliga Atenas 2026, presentada por Etihad, permanecerá abierta hasta el domingo 17 de mayo a las 22:59 CEST, ofreciendo a los aficionados una forma segura y flexible de gestionar sus entradas si no pueden asistir.

Durante esta primera fase, y de acuerdo con las fases de venta originales, las entradas para la Final Four solo podrán revenderse como paquetes completos, incluyendo los partidos del viernes y del domingo.

F. Calabuig

Los aficionados que hayan adquirido entradas VIP también podrán publicarlas en la plataforma de reventa hasta el martes 19 de mayo a las 22:59 CEST.

Una vez completada la transacción de reventa, la entrada original se cancela automáticamente. El vendedor pierde todos los derechos de acceso al evento y recibirá un reembolso del 100 % del precio de la entrada original, dentro del plazo de procesamiento del proveedor de pago correspondiente. Las entradas no vendidas se devolverán automáticamente al comprador original una vez finalizada la primera fase de reventa.

Segundo período de reventa

Para los aficionados que no puedan asistir a la final de la Adidas NextGen EuroLeague ni al partido por el campeonato de la Euroliga, la plataforma oficial de reventa abrirá un segundo periodo de reventa el viernes 22 de mayo, inmediatamente después de la conclusión de la segunda semifinal, y permanecerá abierta hasta el sábado 23 de mayo a las 17:00 CEST. Durante este periodo, los aficionados que no puedan asistir a los partidos del domingo tendrán la oportunidad de poner sus entradas a la venta por la mitad del precio del paquete de dos días de la Final Four.

Para más información, visite https://euroleaguef4tickets.com/.

MA Montesinos

Entradas nominales

Euroleague Basketball recuerda a todos los poseedores de entradas que el acceso al Telekom Arena solo se permitirá previa presentación de una entrada válida y un documento de identificación oficial que coincida con la información proporcionada durante el registro.

De acuerdo con la legislación griega, se denegará la entrada al estadio a los aficionados que presenten una entrada que no corresponda a la persona que asiste.

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Hay que tener en cuenta que no se permitirán cambios en la identidad del titular de la entrada regular después del 17 de mayo a las 23:59 CEST, ni tampoco se permitirán modificaciones de la identidad VIP después del 19 de mayo a las 23:59 CEST.