Éxito en la primera edición del Mini Open L’Alqueria 3x3

Después de cinco años de crecimiento de L’Alqueria del Basket Open 3x3, por primera vez este año el club ha estrenado el Mini Open para que las categorías de formación también puedan disfrutar de uno de los torneos referencias de esta modalidad del baloncesto. Una primera edición con alta participación y un gran nivel, puesto que han participado 51 equipos y más de 200 jugadores. Mucha afluencia de público también, con cientos de personas pasándose por L’Alqueria del Basket para vivir en primera persona el espectáculo.

Alta participación y un gran nivel, puesto que han participado 51 equipos y más de 200 jugadores. / VALENCIA BASKET

Campeones

El torneo ha contado con distintas categorías, con sus respectivos campeones en cada una de ellas, para asegurar la máxima igualdad y competitividad:

Campeones. / VALENCIA BASKET

Competición

El primer día de competición se disputó en las pistas interiores de L’Alqueria del Basket, mientras que en el segundo, con la disputa de las semifinales y las finales, salieron a las exteriores, donde usaron las pistas del torneo Sénior L’Alqueria del Basket Open 3x3, que arranca este viernes.

Cada equipo campeón recibió como premio el trofeo exclusivo de esta primera edición, un cheque regalo de 100€ para gastar en la tienda de Valencia Basket y medallas conmemorativas para campeones, subcampeones y terceros clasificados, poniendo el broche a una gran experiencia para seguir creciendo en el baloncesto 3x3.

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En la entrega de premios estuvieron Javier Herrero, Alfonso Ribera, Alba Sánzhez-Ramos e Irene Broncano entregando los trofeos como representantes de los equipos Séniors de Valencia Basket 3x3.