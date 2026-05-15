El nuevo Museo taronja ya espera al trofeo que falta en sus vitrinas: la Euroliga

El Valencia Basket sigue creciendo, no sólo a nivel deportivo, sino también como club. Así, este sábado 16 de mayo abrirá sus puertas con las primeras visitas, el Museo & Tour Valencia Basket. Una nueva experiencia que permitirá a los aficionados taronja y al público en general conocer las entrañas del Roig Arena, visitar las zonas privadas del equipo taronja y revivir de forma inmersiva, toda la historia de la entidad desde su fundación en 1986 hasta el presente.

El club ha realizado este viernes un primer 'tour piloto' para los representantes de los medios de comunicación en el que han participado también dos leyendas del club, Víctor Claver y Leles Muñoz, junto al director General del club, Enric Carbonell y el Director de Relaciones Externas, Víctor Luego.

Así es el nuevo Museo & Tour Valencia Basket / Germán Caballero

La colección de trofeos puede ampliarse en breve

La inauguración de este nuevo aliciente para la familia taronja llega en un momento clave en la historia del club con dos títulos a la vista en los próximos días. Este mismo domingo el equipo femenino puede conquistar su cuarta Liga F Endesa si supera al Casademont Zaragoza en el segundo partido de la Final que se disputará en el Roig Arena (11:00 horas) mientras el equipo masculino, tras la histórica gesta vivida el pasado miércoles tras superar al Panathinaikos en el quinto partido de cuartos de Final, afrontará dentro de una semana, del 22 al 24 de mayo, por conquistar la Euroliga en la Final Four.

En el Museo taronja, por supuesto, uno de los espacios más importantes es la vitrina de trofeos, en la que se exponen los últimos trofeos conquistados por el club en cada una de las competiciones mientras a través de una proyección se recuerda uno a uno los momentos en los que se conquistaron. Una vitrina que el club espera tener que remodelar en breve para hacer hueco al que sería el primer trofeo de campeones de la Euroliga. El único que falta en la colección. De igual forma, el trofeo de Liga F Endesa de la pasada temporada, este mismo domingo podría ser reemplazado por el de la presente. Un deseo que expresaron tanto Víctor Claver como Leles Muñoz. "Ojalá podamos añadir en unos días ese trofeo de Euroliga", afirmaba Claver: "el equipo está capacitado para ello". Sobre si el Valencia Basket llega con menos presión que sus rivales a la Final Four, el histórico pívot valenciano, resaltó: "es algo que puede ayudar pero también le puede beneficiar al resto de equipos la experiencia, saber lo que es ganar un título así. El Valencia BC se ha merecido estar ahí y este equipo, con el carácter que ha demostrado, es capaz de conseguirlo".

Por su parte Leles Muñoz, una de las jugadoras que llevó al equipo taronja a la máxima categoría del baloncesto femenino español, se mostró orgullosa de que el Valencia Basket esté muy cerca de celebrar su cuarta liga consecutiva: "Cuando se nos planteó el proyecto de tener un equipo femenino, no podíamos imaginar que estaríamos ahora luchando por la cuarta Liga". Leles también se mostró felizo con la clasificación para la Final Four del equipo masculino: "lo bueno de un club que apuesta tanto por los hombres como por las mujeres es que siempre hay muchas más opciones. Este año el equipo femenino no ha podido meterse en la Final Six pero sí el masculino en la Final Four. Está siendo una semana de grandes emociones y ojalá podamos vivir esto todas las temporadas".

Un Tour interactivo

El Tour taronja se inicia desde la Tienda oficial del Valencia Basket situada junto a la puerta D del Roig Arena. Desde ahí se inicia una experiencia inmersiva que arranca con un potente vídeo que despertará intensas emociones en los aficionados taronja. Las visitas serán siempre guiadas, lo que permite que los visitantes aprovechen al máximo la experiencia sin perder detalle. Toda la exposición cuenta con la última tecnología, con proyecciones, vídeos y muchas zonas interativas. Los visitantes podrán ver los títulos nacionales e internacionales, camisetas legendarias y recuerdos que han marcado generaciones de aficionados, repasando los principales hitos de la historia del club. También se podrá 'rastrear' en un mapa mundi interactivo y buscar a todos los jugadores y jugadoras que han pasado por el Valencia Basket a lo largo de su historia, más de 400.

Los visitantes, que al entrar recibirán una pulsera interactiva, también podrán comparar su altura con los jugadores, practicar la puntería a canasta, poner a prueba sus reflejos..., conseguir una foto personalizada saltando a canasta, etc.

Además de repasar la historia taronja en el Tour, los visitantes podrán recorrer las zonas de trabajo del Valencia Basket, sala de prensa, zona mixta, zona jugadores y túnel de salida a pista, además de una panorámica del interior del Roig Arena siempre que los eventos lo permitan. Las entradas podrán adquirirse tanto online como en las taquillas del Roig Arena. El horario del Tour es de De lunes a sábado 10:00 - 13:30h y15:00 - 17:30h y Domingos 10:00 - 13:30h.

Un proyecto pionero en España

"Poder tener esto en casa, en el Roig Arena es algo que seguramente ningún club tiene en Europa, sólo es comparable a los museos de las franquicias de la NBA, es una suerte para València tener esto tan cerca", afirmaba Víctor Claver tras completar el Tour en el que él mismo, como leyenda del club, tiene un papel protagonista. Por su parte Leles Muñoz también se mostró encantada con la experiencia: "Es muy inmersivo, muy digital, me ha encantado. Ves estancias y cosas que la gente no puede ver normalmente. Es muy positivo también que la gente que venga vea que tanto las figuras masculinas como femeninas son tratadas de la misma manera".

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