Horario y dónde ver el Valencia Basket - Casademont: final por el título de LF Endesa en el Roig Arena

Valencia Basket hizo los deberes en su visita a Casademont Zaragoza en el primer partido de la final de la LF Endesa. El conjunto taronja dominó durante los 40 minutos con un gran trabajo en ambos lados de la pista, sabiendo sufrir en el último cuarto, para arrebatarle la ventaja de campo al conjunto local y poner el 1-0 en la eliminatoria.

Buen partido de Khaalia Hillsman, Elena Buenavida y Leo Fiebich para conseguir el triunfo. El conjunto taronja tendrá la oportunidad de levantar el título de LF Endesa por cuarta vez consecutiva este domingo en el Roig Arena. Y es que las de Rubén Burgos disputarán su sexta final seguida, algo más que llamativo y muestra del poderío del baloncesto femenino en la ciudad de Valencia.

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Horario y dónde ver por TV e internet el Valencia Basket - Casademont

El Valencia Basket recibe al Casademont este domingo en el Roig Arena. El encuentro arranca a las 11 de la mañana y podrás verlo gratis en Teledeporte. Además, también podrás disfrutar de toda la previa, partido en directo y pospartido en Superdeporte.