Álvaro Cárdenas renueva con Valencia Basket y se incorpora al equipo para el final de temporada

Valencia Basket ha anunciado este sábado la renovación de Álvaro Cárdenas, joven jugador que esta temporada ha militado en las filas del Peristeri Betsson como cedido. El base granadino, en quien el club tiene confianza y ha estado pendiente de su evolución en el extranjero, firma hasta el final de la temporada 2027/28.

"En su primera experiencia en el baloncesto profesional tras formarse en las universidades de San José State y Boise State, el base granadino ha disputado 26 partidos de la liga griega con algo más de 26 minutos de media sobre la pista en los que ha acreditado una tarjeta de 10,8 puntos, 3,4 rebotes y 4,9 asistencias para 13,3 créditos de valoración, explica el comunicado oficial del club taronja.

"Esta campaña también ha supuesto su estreno en competiciones continentales, disputando la FIBA Europe Cup, en la que el Peristeri Betsson cayó en cuartos de final ante el finalista PAOK BC. Cárdenas terminó el curso continental con 12,9 puntos con un 54,8% en triples, 3,7 rebotes y 3,3 asistencias para 14,2 de valoración. Y como colofón a este primer curso profesional, el base taronja jugó sus primeros partidos oficiales con la selección española absoluta en las ventanas clasificatorias para la Copa del Mundo de Qatar 2027 en las ventanas de noviembre de 2025 y febrero de 2026", añade.

Álvaro Cárdenas, durante un partido. //BOISE STATE / EFE

Disponible para jugar este domingo ante el Surne Bilbao

Al caer eliminado de los playoffs de la liga griega y poner, así, el punto final a su etapa con el Peristeri, Álvaro Cárdenas ha podido incorporarse inmediatamente a las órdenes de Pedro Martínez para alargar su campaña con Valencia Basket. "El jugador se ha incorporado este viernes a los entrenamientos de nuestra primera plantilla masculina y ha sido dado de alta en la Liga Endesa, por lo que podría participar en los partidos de competición nacional hasta el final de temporada", explica el club.

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Así, si Pedro Martínez lo precisa, Álvaro Cárdenas podría tener minutos este domingo en el partido de Liga Endesa que Valencia Basket disputa ante el Bilbao.