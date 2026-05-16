Jean Montero sigue coleccionando premios: Elegido MVP de los playoffs de Euroliga
La competición reconoce la serie ante Panathinaikos del dominicano, que lideró a Valencia Basket hacia una de las mayores gestas jamás vistas en Europa
La temporada de Jean Montero no está dejando indiferente a nadie, y no es para menos. El jugador dominicano, de solo 22 años, ha dado un salto más a lo largo del año y se ha convertido en uno de los líderes indiscutibles de un equipo tan coral como es Valencia Basket. Tal está siendo su impacto sobre la cancha que la Euroliga, competición más prestigiosa del baloncesto europeo, no deja de reconocer sus logros. Montero ya fue escogido en el mejor quinteto de la temporada 2025/26 y galardonado como el mejor jugador joven de la competición. Este sábado puede añadir otro premio a su colección, y es que Montero ha sido elegido MVP de los playoffs de Euroliga.
La realidad es que no era una decisión muy complicada para la Euroliga. En primer lugar porque la epicidad de la eliminatoria entre Valencia Basket y Panathinaikos obligaba a centrar la vista en el Roig Arena. Y, en segundo lugar, porque de esa serie, Montero ha sido el líder de un conjunto taronja en el que absolutamente todos los jugadores rindieron a un nivel excelente.
Promedios de MVP y un cuarto partido de leyenda
Durante la eterna serie de cinco partidos, Montero ha promediado 18,6 puntos, 5,8 asistencias y 4,2 rebotes, unas cifras de escándalo. Más allá de lo numérico, Montero ha tenido una actitud de líder, siendo diferencial además en defensa. De hecho, Pedro Martínez dijo tras el quinto y decisivo partido ante Panathinaikos que Montero, a pesar de haber sido su encuentro con menos puntos, había jugador el mejor baloncesto de su carrera.
El técnico taronja lo pone incluso por delante del cuarto partido, el segundo en Atenas, en el que Jean lideró el triunfo taronja con una actuación de rércord: 29 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias y un PIR de 45, estableciendo un nuevo récord histórico de esta estadística en los playoffs de Euroliga.
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