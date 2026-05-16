Punto final a la fase regular con el objetivo de ser cabeza de serie

Tras el éxtasis del triunfo en el quinto partido ante Panathinaikos y antes de poner rumbo a Atenas para disputar la 'final four' de Euroliga, Valencia Basket debe afrontar la última jornada de la fase regular de Liga Endesa. A partir de las 17:00 horas, el conjunto taronja recibe en el Roig Arena al Surne Bilbao Basket en un partido en el que la victoria es trascendental teniendo en cuenta la extrema igualdad en la clasificación.

Tras la derrota en el último partido liguero ante Baskonia, Valencia Basket cayó a la quinta plaza, viéndose superado por el Barça, UCAM Murcia y el propio Baskonia, todos ellos con 22 triunfos por 21 del equipo de Pedro Martínez. VBC debe ganar y esperar el resultado de sus rivales para saber si disputará el playoff como cabeza de serie o no. El Bilbao, por su parte, pelea por mantenerse en puestos de playoff. Actualmente es octavo con 17 triunfos, a uno de la sexta plaza.

Sin XLA y Puerto; con Cárdenas

Dos de los jugadores que se quedarán fuera de la convocatoria serán los todavía lesionados Xabi López-Arostegui y Josep Puerto, mientras que el tercer descarte de Pedro Martínez podría ir enfocado en dar descanso de cara a la inminente 'final four' de Euroliga. Quien podría formar parte de la lista es Álvaro Cárdenas, recién renovado, que ya ha concluido su temporada en Grecia y se ha incorporado a la disciplina taronja con posibilidades de jugar en competiciones nacionales.

Larry analiza el partido

El base de Valencia Basket, Sergio De Larrea, comentaba en la previa del encuentro que “la mejor forma de prepararnos para la Final Four es intentar ser competitivos el domingo. Y con el balance que tenemos en los últimos partidos de acb, es importante mantener la posición e intentar ganar el partido como sea".

Valencia VLC SPD quinto partido de la serie de cuartos de final del play-off de la Euroliga entre el Valencia Basket y el Panathinaikos en el Roig Arena celebración del pase a la Final 4 / Francisco Calabuig / LEV

Pedro Martínez sigue lidiando con el aspecto físico en una temporada que ya es la más larga de la historia de Valencia Basket. El de este domingo será el partido número 78 de la temporada, el 31º de Liga Endesa, a los que hay que añadir los 43 que ha disputado hasta el momento en la EuroLeague, los dos que le sirvieron para levantar la Supercopa Endesa y los dos que jugó en la Copa del Rey. Una cifra que hace que, a 17 de mayo, esta temporada ya sea la más larga de la historia para nuestro equipo masculino.

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Un rival en línea ascendente en 2026

El Bilbao Basket de 2026 no es el de 2025. El conjunto bilbaíno, precisamente desde la derrota que encajó a manos de Valencia Basket en el primer partido de 2026, encadenó una serie de seis victorias antes del parón de la Copa del Rey que le metió de lleno en la lucha por meterse en la zona de Playoff. Tras 16 jornadas esperando su opción desde la novena posición, su triunfo el pasado jueves ante el Real Madrid en Miribilla (88-82) permitió a los hombres de Jaume Ponsarnau subir hasta la zona de los equipos clasificados para la post-temporada, revalidando, por el camino, su título de la Fiba Europe Cup al imponerse en la final al PAOK Salónica el pasado 29 de abril.