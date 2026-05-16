A por la cuarta Liga Femenina Endesa consecutiva en el Roig Arena

A una victoria de levantar el cuarto título de Liga Femenina Endesa. En esa situación se encuentra Valencia Basket, que este domingo a partir de las 11:00 horas se mide a Casademont Zaragoza en el segundo partido de la final. Tras robar el factor cancha en el Príncipe Felipe el pasado jueves y poner el 1-0 en la eliminatoria, el conjunto de Rubén Burgos se ha ganado el derecho de cerrar la temporada en el Roig Arena levantando un título ante su público.

En caso de que Casademont Zaragoza asalta el Roig Arena, la final volvería a viajar a tierras mañas para un tercer y definitivo partido que se disputaría el domingo 24 de mayo.

Rubén Burgos espera un partido igualado

Para este segundo partido Rubén Burgos cuenta con su plantilla al competo. El técnico de Valencia Basket expresó este sábado que espera otro "partido igualado", como el primero que disputaron y tiene claro que "el trabajo será duro si queremos merecer ese título".

Burgos también dejó claro que tienen "situaciones a corregir y aspectos que aparecerán diferentes por parte del rival, tácticos por nuestra parte, que trabajaremos". "Es un poco también pues rescatar planes de partido antiguos, intentar identificar los puntos fuertes actuales del rival y todavía minimizarlos un poquito más", añadió.

Hacer historia con el cuarto título consecutivo

Valencia Basket no solo es el vigente campeón de Liga F Endesa, sino que lo es por partida triple. Por tanto, ganar este domingo ante Casademont Zaragoza supondría nutrir las vitrinas del cuarto trofeo de competición doméstica consecutivo, lo que reforzaría todavía más el dominio taronja en el baloncesto femenino español. En total, el conjunto taronja ha gando la Liga F Endesa en ocho ocasiones.

ZARAGOZA, 14/05/2026.- Las jugadoras del Valencia celebran su victoria en el primer partido de la final de la Liga Femenina Endesa entre Casademont Zaragoza y Valencia Basket, este jueves en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. EFE/ Javier Cebollada / Javier Cebollada / EFE

Además, en caso de que Valencia Basket se proclame campeón este domingo, será el primer título que se levanta y se celebra en el Roig Arena. Desde que se inauguró, ha habido una Supercopa Endesa y una Copa de la Reina, pero ambos títulos se disputaron lejos de Valencia. Sería, sin duda, un título especial, coincidiendo en la misma semana con la clasificación del equipo masculino para la Final Four de la Euroliga, que consiguió el miércoles en el Roig Arena.

También sería la mejor despedida posible para Awa Fam, que una vez finalice la temporada hará las maletas rumbo a la WNBA para incorporarse a su nuevo equipo, Seattle Storm.

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ZARAGOZA, 14/05/2026.- Las jugadoras del Valencia celebran su victoria en el primer partido de la final de la Liga Femenina Endesa entre Casademont Zaragoza y Valencia Basket, este jueves en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. EFE/ Javier Cebollada / Javier Cebollada / EFE

A por la tercera victoria seguida ante Casademont

Para proclamarse campeonas en el Roig Arena, Valencia Basket tendrá que conseguir algo que no ha logrado esta temporada: vencer tres veces seguidas a Casademont Zaragoza. Ambos equipos se han visto las caras ya siete veces este curso, de momento con un 4-3 favoreable a las aragonesas. Casademont venció en la Supercopa, en uno de los dos partidos de Liga Endesa y en los dos disputados en Euroleague, mientras que las taronja se llevaron el otro de fase regular de Liga, el de Copa de la Reina y el primero de esta gran final. Las dos últimas victorias de VBC han sido consecutivas y ahora buscan la tercera para levantar el título.