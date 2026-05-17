El Valencia Basket tiene en su mano alcanzar un nuevo trofeo en su palmarés. A una victoria de levantar el cuarto título de Liga Femenina Endesa. En esa situación se encuentra Valencia Basket, que este domingo a partir de las 11:00 horas se mide a Casademont Zaragoza en el segundo partido de la final. Tras robar el factor cancha en el Príncipe Felipe el pasado jueves y poner el 1-0 en la eliminatoria, el conjunto de Rubén Burgos se ha ganado el derecho de cerrar la temporada en el Roig Arena levantando un título ante su público.

En caso de que Casademont Zaragoza asaltara el Roig Arena, la final volvería a viajar a tierras mañas para un tercer y definitivo partido que se disputaría el domingo 24 de mayo.

Directo | Valencia Basket - Casademont Zaragoza

Valencia Basket - Casademont 🚩 Qº 2 (31-36) Minuto 10: Fácil canasta de Pueyo

Valencia Basket - Casademont 🚩 Qº 2 (31-34) Minuto 9: Anotados los dos libres taronja por medio de Hillsman

Valencia Basket - Casademont 🚩 Qº 2 (29-34) Minuto 9: Falta de Pueyo ahora. Las mañas están repartiendo mucho, sabiendo que varias no se las pitan. Eso y más acierto en el triple es la clave para ir ganando

Valencia Basket - Casademont 🚩 Qº 2 (29-34) Minuto 9: Recupera Fiebich, pero la pierde después en forma de mal pase

Valencia Basket - Casademont 🚩 Qº 2 (29-34) Minuto 8: Lo vio todo el mundo menos el árbitro

Valencia Basket - Casademont 🚩 Qº 2 (29-34) Minuto 8: Internada de Buenavida, que termina por los suelos por otra falta clara no señalada

Valencia Basket - Casademont 🚩 Qº 2 (29-34) Minuto 7: Falta de Oma

Valencia Basket - Casademont 🚩 Qº 2 (29-34) Minuto 7: Falla Buenavida el triple y corre Casademont, pero Awa defiende haciéndose con el rebote y recibiendo dos faltas no pitadas

Valencia Basket - Casademont 🚩 Qº 2 (29-34) Minuto 7: Triple de Mariona sobre la bocina de posesión