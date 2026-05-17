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Directo | Valencia Basket - Casademont Zaragoza
Las de Rubén Burgos tienen en su mano levantar un nuevo trofeo en el Roig Arena
El Valencia Basket tiene en su mano alcanzar un nuevo trofeo en su palmarés. A una victoria de levantar el cuarto título de Liga Femenina Endesa. En esa situación se encuentra Valencia Basket, que este domingo a partir de las 11:00 horas se mide a Casademont Zaragoza en el segundo partido de la final. Tras robar el factor cancha en el Príncipe Felipe el pasado jueves y poner el 1-0 en la eliminatoria, el conjunto de Rubén Burgos se ha ganado el derecho de cerrar la temporada en el Roig Arena levantando un título ante su público.
En caso de que Casademont Zaragoza asaltara el Roig Arena, la final volvería a viajar a tierras mañas para un tercer y definitivo partido que se disputaría el domingo 24 de mayo.
Directo | Valencia Basket - Casademont Zaragoza
Valencia Basket - Casademont
🚩 Qº 2 (31-36)
Minuto 10: Fácil canasta de Pueyo
Valencia Basket - Casademont
🚩 Qº 2 (31-34)
Minuto 9: Anotados los dos libres taronja por medio de Hillsman
Valencia Basket - Casademont
🚩 Qº 2 (29-34)
Minuto 9: Falta de Pueyo ahora. Las mañas están repartiendo mucho, sabiendo que varias no se las pitan. Eso y más acierto en el triple es la clave para ir ganando
Valencia Basket - Casademont
🚩 Qº 2 (29-34)
Minuto 9: Recupera Fiebich, pero la pierde después en forma de mal pase
Valencia Basket - Casademont
🚩 Qº 2 (29-34)
Minuto 8: Lo vio todo el mundo menos el árbitro
Valencia Basket - Casademont
🚩 Qº 2 (29-34)
Minuto 8: Internada de Buenavida, que termina por los suelos por otra falta clara no señalada
Valencia Basket - Casademont
🚩 Qº 2 (29-34)
Minuto 7: Falta de Oma
Valencia Basket - Casademont
🚩 Qº 2 (29-34)
Minuto 7: Falla Buenavida el triple y corre Casademont, pero Awa defiende haciéndose con el rebote y recibiendo dos faltas no pitadas
Valencia Basket - Casademont
🚩 Qº 2 (29-34)
Minuto 7: Triple de Mariona sobre la bocina de posesión
Valencia Basket - Casademont
🚩 Qº 2 (29-31)
Minuto 6: Falta de Awa sobre Gueye. Mérito de la pívot rival
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