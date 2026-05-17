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Directo | Valencia Basket - Casademont Zaragoza

Las de Rubén Burgos tienen en su mano levantar un nuevo trofeo en el Roig Arena

Valencia Basket - Casademont Zaragoza, Liga Endesa en vivo y en directo

Valencia Basket - Casademont Zaragoza, Liga Endesa en vivo y en directo / SD

Javier Bengoa

Javier Bengoa

Valencia

El Valencia Basket tiene en su mano alcanzar un nuevo trofeo en su palmarés. A una victoria de levantar el cuarto título de Liga Femenina Endesa. En esa situación se encuentra Valencia Basket, que este domingo a partir de las 11:00 horas se mide a Casademont Zaragoza en el segundo partido de la final. Tras robar el factor cancha en el Príncipe Felipe el pasado jueves y poner el 1-0 en la eliminatoria, el conjunto de Rubén Burgos se ha ganado el derecho de cerrar la temporada en el Roig Arena levantando un título ante su público.

En caso de que Casademont Zaragoza asaltara el Roig Arena, la final volvería a viajar a tierras mañas para un tercer y definitivo partido que se disputaría el domingo 24 de mayo.

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