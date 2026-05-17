Pedro Martínez: "Montero y Sako no han jugado por enfermedad, pero no nos preocupa"

Pedro Martínez habló en sala de prensa después de la gran victoria de su equipo contra Bilbao Basket. El preparador catalán valoró el complicado debut de Álvaro Cárdenas, explicó cómo piensa preparar la semana de la Final Four y arrancó con una felicitación a Valencia Basket Femenino.

"Primero de todo quiero felicitar al Femenino. Triunfo impresionante. Soy muy corporativista, así que especialmente felicitar al staff técnico y más concretamente a Rubén, que ha hecho un trabajo increíble y que es una persona muy cercana a mí desde la anterior etapa. Me alegro mucho por él y por todas".

Final Four. ¿Cambia la preparación que queden cinco días?

"Vamos a intentar estar en una situación de normalidad, de preparar el partido lo mejor que podamos. Supongo que no va a haber ningún problema. Hoy no había descartes. Sako y Montero no estaban por enfermedad, creo que se van a recuperar porque no es nada grave, era una cuestión puntual. Alomejor se pierden algún entrenamiento, pero de cara a la Final Four no tenemos ninguna duda. No vamos a hacer nada extraordinario, entrenar lo mejor que podamos. Sería muy bueno recuperar a Puerto, aunque no tiene pinta".

Álvaro Cárdenas

"Ha jugado aunque no debía de haber jugado, lo ha hecho por los problemas físicos de sus compañeros. Nos hemos visto obligados a ponerlo en un berenjenal al pobre chaval, porque aunque es un ‘nano’ inteligente, llevaba dos entrenamientos. La próxima vez lo hará mejor porque tendrá más conocimientos. Todo esto forma parte de un proceso, de automatismos, de entender lo que se quiere… No es lo mismo que te lo expliquen que entrenarlo. Son procesos lentos y que se deben trabajar, por eso Álvaro ha pagado el precio. Dos entrenamientos no son suficientes, ha tenido toda la actitud y ha sido culpa mía por ponerlo en una situación así. Lo normal es que pase lo que ha pasado hoy"