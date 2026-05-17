El Roig Arena acoge el lunes la celebración de la Liga Femenina Endesa del Valencia Basket

El Roig Arena ha vivido su semana mágica tras la clasificación para la Final Four de la Euroliga y la conquista de la Liga Femenina Endesa este domingo, con la victoria ante el Casademont Zaragoza. Un triunfo que permite encadenar la cuarta liga consecutiva, que eleva a 11 títulos el palmarés femenino del club y que toca celebrar este lunes con toda la afición.

Eso sí, si en el caso de la Copa, el título se logró fuera y se celebró en el Auditorio del Roig Arena ante unas 1.500 personas, ahora la fiesta será por todo lo alto, en el mismo pabellón y en la pista central. La entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo disponible y se realizará por la puerta C del recinto.

F. Calabuig

El acceso abrirá sus puertas a las 19:30 y a las 20:00 dará comienzo el acto. En él hablarán las protagonistas del título liguero, habrá imágenes inéditas de la celebración y muchas sorpresas más. Además, si tienes suerte, podrás tener un papel muy especial en la celebración, tal y como anuncia el propio club "¿Viajaste a Zaragoza a apoyar al equipo en el primer partido? Estate muy atento porque el club realizará un sorteo entre todos los que viajaron y en caso de ganarlo, podrás vivir el evento de una forma única", señalan en su comunicado.

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El primer título ganado en la historia del Roig Arena, la LF Endesa. / F. Calabuig

Visita previa a la Basílica

Los actos de celebración, como es habitual, comenzarán en la Real Basílica De Nuestra Señora De Los Desamparados, donde a las 18:00 horas una representación del equipo femenino encabezada por Rubén Burgos, junto a Queralt Casas, Cristina Ouviña y Leticia Romero realizará una ofrenda floral, de una camiseta de Valencia Basket y del trofeo de la LF Endesa a la Mare de Déu.