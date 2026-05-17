El Roig Arena llevó en volandas al equipo y formó parte de la fiesta en familia

El Roig Arena se está acostumbrando a los días grandes. El pasado miércoles ya celebró el histórico pase a la 'final four' de Euroliga y este domingo tenía otra cita importante: el segundo partido de la final de Liga Femenina Endesa con la posibilidad de que Valencia Basket levantar el título.

Y la posibilidad se convirtió en realidad. El conjunto taronja ha vencido a Casademont Zaragoza en un épico que final que ha desatado el éxtasis en la grada con los más de siete mil aficionados al Roig Arena, estableciendo un nuevo récord de asistencia en un partido del equipo femenino.

Awa Fam, con el título, saludando a la afición / Francisco Calabuig

Un ambiente a la altura

Desde los instantes previos al partido, el ambiente festivo se hizo notar en las gradas, con la afición animando sin parar y creando la mejor atmósfera posible para llevar en volandas a las jugadoras. Tampoco estuvieron solas las jugadoras de Casademont Zaragoza, que notaron el aliento de los cientos de aficionados maños desplazados, que tiñeron de rojo uno de los sectores altos del pabellón.

Fuerzas en los momentos más duros

Pero ni siquiera en los momentos más complicados del partido para Valencia Basket, que hubo varios, la afición taronja dejó que el público zaragozista se escuchara más. El Roig Arena siempre animó a su equipo e hizo su labor para recobrar la energía de las jugadoras en los tramos de partido más incómodos.

Celebración / Francisco Calabuig

Premio y celebración con todos los familiares

El trabajo del partido, de la eliminatoria y de toda la temporada dio sus frutos y Valencia Basket pudo celebrar el título de Liga ante un Roig Arena entregado, que pedía a gritos fotos con todas las jugadoras y la flamante copa de campeonas. Al parquet saltaron familiares y seres queridos de las jugadores, convirtiendo el escenario del título en una reunión familiar.

Awa Fam, Elena Buenavida, Raquel Carrera, Queralt Casas... todas celebraron con sus seres queridos, entre los que destacaba uno en particular. El reciente hijo de Cristina Ouviña, gateando constantemente sobre la pista, se llevó la atención durante muchos de los momentos de la celebración.

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Cristina Ouviña con su hijo / Francisco Calabuig

Las jugadores no se cansaron de hablar con la prensa, sacarse fotos, mantener conversaciones cortas y acercarse a la grada para agradecerles a los aficionados todo el apoyom brindado durante una temporada que vuelve a ser histórica para el conjunto taronja.