Rubén Burgos: La Copa fue un punto de inflexión, ganamos tres de cada cuatro finales y no es normal"

Rubén Burgos no podía ocultar su felicidad tras lograr una nueva Liga y alcanzar los 11 títulos con el Valencia Basket. El técnico taronja, tras una temporada con dificultades, puede celebrar dos títulos y quiso señalar las claves tras celebrarlo en la pista. "La suerte juega, pero para que pase hay mucho detrás. En nuestro club, lo primero desde 1986 y hasta el Roig Arena está el mecenazgo de Juan Roig y Hortensia Herrero. Luego nuestra afición, que ha hecho récord de asistencia y que es una pasada. Para que entre la última, también cuenta el empuje y persistir, porque de eso va nuestro trabajo, cuando has ganado y cuando has perdido has de venir a entrenar y dar el 100%".

"Hemos creído hasta el último segundo, he visto a mucha gente feliz, a mi gente feliz, y ahora toca celebrarlo", señaló el técnico valenciano en rueda de prensa, tras felicitar al Casademont Zaragoza por su temporada. Aunque no quiso olvidarse del rival. "El Zaragoza ha hecho un temporadón, son un equipazo y luego los detalles marcan los resultados. También quiero felicitar a su capitana, Mariona Ortiz, que ha hecho un partidazo, ha dado una lección de juego y de liderazgo y me alegra que lo hayan visto muchos niños y niñas. Para ganar finales primero hay que perderlas", señaló.

Un año difícil que acaba con doblete

La Copa fue un punto de inflexión. Son muchos títulos y finales. Te acostumbras, son 11 títulos, 15 o 16 finales, más el ascenso, que fue el más importante. Hay que ponerlo en valor, no es habitual tener este porcentaje de acierto. Ganamos tres de cada cuatro finales y eso no es normal. Cada una es especial, única y lo normal no es esto. Cada título hay que disfrutarlo como único. Merecen el reconocimiento de creer en una temporada complicada, con calendarios muy exigentes, la fe y la mentalidad se construyen en los pequeños detalles.

Últimos segundos

Pedimos un tiempo muerto, logramos dos acciones más, tuvimos persistencia y la fe nos llevó a una buena defensa y a una última acción donde el talento se ve, ellas deciden. El año pasado, con otra camiseta, Yvonne nos dejó fuera de la final de la Euroliga, por suerte ahora la tenemos con nosotros.

Recuperación tras momentos difíciles

Carbonell nos transmitió su confianza, el período pre Copa de la Reina es muy importante, la temporada es especial, pero ese período post Europa y pre Copa nos reforzó en juego y en mentalidad. La marcha de Coffey obligó a reconstruir un poco los roles. Todas han hecho un paso adelante. El equipo tiene ese ADN, han creído hasta el final y han sido competitivas. Roberto Hernánndez ha vuelto a estar brillante en sus decisiones, con saque de banda de pista ofensiva para dos ataques.

Awa Fam, en su último día como jugadora del Valencia Basket. / F. Calabuig

Adiós de Awa y emociones del resto

MIi relación es especial con las jugadoras, en vestuarios, entrenamienos y a puerta cerrada.Para mí es muy emotivo el día de hoy, hay jugadoras que quiero como personas y admiro como deportistas, sin el trabajo de todas, yo no estaría aquí. Awa Fam es un orgullo, verla a ella y a Elena me emociona, las hemos visto crecer desde adolescentes, me emociona y me hace sentir atisfecho casi de un modo familiar. Lo de Awa es un orgullo, vamos a ver si podemos volver a verla disfrutar de naranja. Hoy un triple suyo nos da media Liga y estoy feliz por Awa.

Rivalidad con el Zaragoza

Llevamos muchos enfrentamientos, cada vez hay más igualdad. Son detalles. La competición está creciendo, cada vez hay mejores estructuras y ayuda que cada vez haya más referentes para las niñas.

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Sensaciones personales

Me encuentro tranquilo y agradecido, me siento valorado, respetado y afortunado, desde el primer día estoy rodeado de compañeros de staff espectacular. Mi trabajo me lo hacen sencillo y destaco el staff actual, el trabajo de Marta, la llegada de Gloria ha sido determinante a nivel emocional, con un recorrido muy bueno, es buena tía, muy buena profesional y nos da un plus muy bueno. Y Roberto Hernández es un tío brillante en baloncesto, siempre tenemos un plan de partido espectacular. Parece un guion soñado, pero si no te lo curras seguro que no pasa. Son buenos profesionales y buenas pesonas.