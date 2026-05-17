Directo | Valencia Basket - Bilbao Basket: debuta Cárdenas y descansa Montero

Domingo de emociones en el Roig Arena. La victoria de la final de la LF Endesa se ha llevado el protagonismo de la mañana, mientras que los chicos deben poner la guida en el último duelo antes de la Final Four de la Euroliga.

Tras la derrota en el último partido liguero ante Baskonia, Valencia Basket cayó a la quinta plaza, viéndose superado por el Barça, UCAM Murcia y el propio Baskonia, todos ellos con 22 triunfos por 21 del equipo de Pedro Martínez. VBC debe ganar y esperar el resultado de sus rivales para saber si disputará el playoff como cabeza de serie o no. El Bilbao, por su parte, pelea por mantenerse en puestos de playoff. Actualmente es octavo con 17 triunfos, a uno de la sexta plaza.

Noticias relacionadas

A los de Pedro Martínez le quedan el mencionado partido de este domingo, además del aplazado ante el Casademont Zaragoza y el siguente frente al Barcelona, retrasado por el viaje a Atenas. Cosas del calendario.

Directo | Valencia Basket - Bilbao Basket

Valencia Basket - Bilbao Basket 🚩 Q-3 (52-50) 005:29: Triple para Javorowski. Ojo que viene fuerte Bilbao.

Valencia Basket - Bilbao Basket 🚩 Q-3 (50-40) 07:50: Arranca con fuerza Bilbao esta segunda mitad

Valencia Basket - Bilbao Basket 🚩 Q-2 (47-29) Minuto 10: Falla Taylor el triple y se acaba la primera parte

Valencia Basket - Bilbao Basket 🚩 Q-2 (47-29) Minuto 10: Tiempo muerto de Pedro para una última jugada de menos de tres segundos

Valencia Basket - Bilbao Basket 🚩 Q-2 (47-29) Minuto 10: Falta de Taylor sobre Frey, que anota un libre

Valencia Basket - Bilbao Basket 🚩 Q-2 (47-28) Minuto 10: No le sale la asistencia a Cárdenas

Valencia Basket - Bilbao Basket 🚩 Q-2 (47-28) Minuto 10: No vale el canastón de Jaworski a una mano por fin de posesión ante la marca de Cárdenas

Valencia Basket - Bilbao Basket 🚩 Q-2 (47-28) Minuto 9: Corre Pradilla, se la empiezan a pasar entre todos y termina anotando Sima bajo aro a la segunda

Valencia Basket - Bilbao Basket 🚩 Q-2 (45-28) Minuto 8: Falta sobre Moore, que anota sólo el segundo