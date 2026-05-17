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Directo | Valencia Basket - Bilbao Basket: debuta Cárdenas y descansa Montero

Domingo de emociones en el Roig Arena. La victoria de la final de la LF Endesa se ha llevado el protagonismo de la mañana, mientras que los chicos deben poner la guida en el último duelo antes de la Final Four de la Euroliga

Valencia Basket - Bilbao Basket

Valencia Basket - Bilbao Basket / SD

Javier Bengoa

Iván Carsí

Valencia

Domingo de emociones en el Roig Arena. La victoria de la final de la LF Endesa se ha llevado el protagonismo de la mañana, mientras que los chicos deben poner la guida en el último duelo antes de la Final Four de la Euroliga.

Tras la derrota en el último partido liguero ante Baskonia, Valencia Basket cayó a la quinta plaza, viéndose superado por el Barça, UCAM Murcia y el propio Baskonia, todos ellos con 22 triunfos por 21 del equipo de Pedro Martínez. VBC debe ganar y esperar el resultado de sus rivales para saber si disputará el playoff como cabeza de serie o no. El Bilbao, por su parte, pelea por mantenerse en puestos de playoff. Actualmente es octavo con 17 triunfos, a uno de la sexta plaza.

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A los de Pedro Martínez le quedan el mencionado partido de este domingo, además del aplazado ante el Casademont Zaragoza y el siguente frente al Barcelona, retrasado por el viaje a Atenas. Cosas del calendario.

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