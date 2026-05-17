Así ha sido el canastón de Yvonne Anderson sobre la bocina para lograr un nuevo título de Valencia Basket

El Valencia Basket volvió a escribir una página dorada en su historia. El conjunto dirigido por Rubén Burgos conquistó su cuarta Liga Femenina Endesa en una final épica ante Casademont Zaragoza, resuelta con un lanzamiento imposible de Yvonne Anderson sobre la bocina. Un canastón para el recuerdo, una acción destinada a quedar grabada entre los grandes momentos del deporte valenciano.

Cuando el partido parecía escapar, el Valencia Basket encontró el carácter de las grandes campeonas. El equipo taronja llegó a verse diez puntos abajo frente a un Casademont Zaragoza sólido, intenso y muy cerca de forzar el tercer encuentro de la serie. Pero el conjunto valenciano resistió desde la defensa, ajustó líneas y comenzó a creer en la remontada.

Cada posesión empezó a convertirse en una batalla. El equipo maño sufrió entonces la presión de un Valencia Basket que elevó el nivel físico y emocional del choque en el tramo decisivo. La defensa taronja secó el último ataque visitante y dejó unos segundos para la esperanza. Entonces apareció Anderson.

Awa Fam celebra un nuevo título en su despedida del Valencia Basket / F. Calabuig

La base norteamericana asumió la responsabilidad en el instante definitivo. Con el reloj agonizando y el Roig Arena conteniendo la respiración, Anderson encontró el espacio mínimo para levantarse y lanzar. El balón voló mientras sonaba la bocina y terminó entrando rozando el aro para desatar la locura en el Roig Arena, un pabellón que en las últimas semanas no deja de sumar momentos para la historia.

Una canasta que vale una liga. Una acción que resume el espíritu competitivo de un equipo acostumbrado a pelear hasta el final y que confirma el dominio del Valencia Basket en el baloncesto femenino español. Cuatro títulos consecutivos de Liga Femenina Endesa en un equipo que como reconoció Leti Romero tras el encuentro ha pasado una temporada durísima, con más derrotas de las esperadas en fase regular y que, una vez llegado a este playoff por el título, también sufrió en Girona y que ha sabido levantarse cuando peor lo tenía.

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