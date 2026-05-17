Valencia Basket celebrará la Liga este lunes en el Roig Arena

Valencia Basket ha culminado este domingo otra temporada histórica levantando el cuarto título de Liga F Endesa consecutivo. Las taronja, que ya asaltaron el Príncipe Felipe en el primer partido de la final, han vuelto a ganar a Casademont Zaragoza, esta vez en un final épico con canastas ganadora sobre la bocina de Yvonne Anderson, y cierran el curso con un doblete nacional: Copa de la Reina y Liga F Endesa.

Y el club no quiere perder la oportunidad de festejar otra gran temporada del equipo, por eso ha preparado para este lunes a partir de las 20h la celebración de fin de temporada. La pista principal del Roig Arena será en esta ocasión el espacio para acoger las celebraciones de esta nueva hazaña del equipo y cuerpo técnico junto a la afición. La entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo disponible y se realizará por la puerta C del recinto.

Protagonistas y celebración interactiva

El acceso abrirá sus puertas a las 19:30h de la tarde y a las 20:00h dará comienzo el acto. En él hablarán las protagonistas del título liguero, habrá imágenes inéditas de la celebración y muchas sorpresas más.

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Además, el club informa que será una celebración interactiva con toda la afición asistente y, que entre todos los aficionados que viajaron a Zaragoza para el primer partido, se realizará un sorteo cuyo ganador podrá vivir la celebración de una forma especial.