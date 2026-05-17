Valencia Basket reacciona a tiempo y se lleva una importante victoria contra Bilbao Basket (88-83)

Ganó Valencia Basket un partido que se le complicó más de la cuenta a pesar de haber tenido al descanso una ventaja de 18 puntos por el estelar tercer cuarto de Justin Jaworski, que llegó a anotar 31 puntos en el partido, gracias a un último cuarto cargado de intensidad y de fortaleza a la hora de ir al rebote ofensivo, arma que le sirvió para vencer en un momento en el que el aro repelía sin parar los intentos de tiro de tres puntos. El debut de Álvaro Cárdenas, recién renovado, y el descanso de Jean Montero de cara a la Final Four fueron las otras cosas más destacadas en una victoria clave en la lucha por ser cabeza de serie en los playoff de la Liga Endesa.

El encuentro arrancó dinámico con un Bilbao Basket más agresivo, especialmente a la hora de rebotear, permitiéndole sumar los primeros puntos de la contienda y siendo contestado por un Valencia Basket que planteaba acciones más cualitativas consiguiendo su primera ventaja antes de los cinco minutos (8-7) con un ‘triplazo’ después de mover de lado a lado la pelota. Después de ese inicio igualado empezó a calibrar el tiro el equipo de Pedro Martínez y a defender, especialmente por anticipación, para conseguir una renta muy contundente (21-9) con un inspirado Omari Moore y una máquina que empezaba a carburar con un parcial de 13-0 con el que se llevó el partido doce arriba al final del primer cuarto. La energía y la contundencia de Matt Costello, Brancou Badio o Jaime Pradilla en la pintura también ponía el cerrojo al aro del cuadro taronja.

Enorme segundo cuarto

El segundo empezó con la misma dinámica. Aunque Bilbao Basket pudo ponerle un breve ‘stop’ a su sequía anotadora, Valencia Basket seguía haciendo magia sobre la pista con un juego alegre y efectivo, con Sergio De Larrea en modo ‘show man’ en algunas acciones individuales y Jaime Pradilla muy efectivo en el tiro de dos puntos. Al ecuador del segundo cuarto la renta ya era, tras el triple de Matt Costello, muy contundente (35-16).

Espabiló Bilbao Basket especialmente desde el tiro exterior para maquillar un poco el marcador. Justin Jawroski, que se ponía momentáneamente como máximo anotador del partido, recortaba distancias aunque de manera muy insuficiente para los suyos, ya que Valencia Basket seguía fino en ataque, fiel a su identidad para mover el esférico y encontrar hombres libres constantemente. Los de Pedro Martínez se marcharon al descanso con un 47-29 muy contundente.

Álvaro Cárdenas en su debut con el equipo / Eduardo Ripoll

Jaworski castigó hasta la extenuación

Tras el paso por vestuarios el conjunto bilbaíno salió muy rebelde y clavó, con un acierto descomunal desde el tiro exterior, un parcial de 0-8 para acercarse a diez en el marcador (47-37) que precedió un intercambio de golpes con un triple para cada equipo que no frenó los ánimos visitantes, recortando puntos peligrosamente (52-50) con un acierto muy superior al del cuadro valenciano hasta conseguir ponerse por delante (52-55). Verse por detrás espoleó al fin al cuadro taronja, que estaba firmando un tercer cuarto completamente inoperante y viendo como un estelar Jaworski le castigaba sin piedad, para amortiguar el golpe y marcharse al último dos por encima (62-60), pero con todo por decidirse.

Valencia Basket salió al cuarto decisivo tomándole de nuevo el pulso al partido y arrancando con un parcial de 9-2 para situar el 71-62 en el marcador con el gran triple de Badio. Bilbao Basket, no obstante, no iba a permitir que el partido se acabase aqui y menos teniendo en sus filas a Justin Jaworski marcando triples como si no costara, poniendo a los suyos por delante con 31 puntos en su cuenta particular.

Final estelar de Valencia Basket en la pintura

El encuentro se iba a decidir en los últimso cinco minutos con máxima igualdad en el marcador. Valencia Basket lo intentaba de todas las maneras, pero la falta de acierto era muy elevada, con el aro escupiendo uno tras otro los tiros con lo que intentaban dar caza al combinado vasco y mateniéndose con vida gracias al rebote ofensivo y a una actuación cargada de personalidad de Kameron Taylor y Braxton Key. Nate Reuvers puso fin a la sequía de triples en un momento decisivo, permitiendo a los suyos volver a abrir algo de brecha en el marcador a falta de menos de un minuto (87-81).