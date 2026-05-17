Yvonne Anderson, tras su canastón de la victoria: "Ha sido increíble, un final feliz"

La base del Valencia Basket Yvonne Anderson aseguró tras haber logrado la canasta que dio este domingo el título de la Liga Femenina a su equipo ante el Casademont Zaragoza que fue un final increíble a una temporada muy dura.

"Ha sido un final feliz para nosotras, estoy muy contenta por la victoria. Si tus compañeras creen en ti, tienes que corresponder", señaló en declaraciones a EFE. "Ha sido increíble. Cuando he visto que entraba la canasta he pensado 'lo hemos conseguido, podemos respirar'. Ha sido un partido muy duro, a estas alturas nada es sencillo y el Zaragoza ha jugado muy duro", reconoció.

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Autora de la canasta ganadora

Tras anotar sobre la bocina la canasta que decidió el título, la veterana exterior estadounidense acabó manteada por sus compañeras en el centro de la pista. "Hemos trabajado muchísimo, unas veces se veía y otras veces no pero al final hemos ganado la Liga y eso es lo más importante", sentenció