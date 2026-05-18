La Euroliga pone en alerta a Valencia Basket con dos árbitros marcados por la polémica

La Euroliga ha anunciado la elección de los ocho árbitros que dirigirán los tres partidos de la Final Four de Atenas. Según destaca la competición es un nota oficial todos ellos son "veteranos" a excepción de dos de ellos, que debutarán en el formato. Asimismo se apunta que todos ellos combinados cuentan con 109 temporadas de experiencia en la competición y 55 partidos de Final Four.

Entre ellos tan solo hay un español, en una Final Four en la que habrá dos represenantes nacionales; Carlos Peruga. Junto a él también habrá dos 'viejos conocidos' de Valencia Basket de la serie de cuartos de final contra el Panathinaikos; Mehdi Difallah y Milan Nedovic. El resto de integrantes serán: Luka Kardum, Milos Koljensic, Olegs Latisevs, Robert Lottermoser y Sreten Radovic.

Eso sí todavía se desconoce cuál será la designación para los dos partidos de semifinales de este próximo viernes 22 entre Olympiacos - Fenerbahçe y Valencia Basket - Real Madrid

Carlos Peruga dialoga con Chus Mateo, ex entrenador del Real Madrid, en una imagen de archivo / ACB Photo / Mariano Pozo

Dos 'viejos conocidos' con polémica para Valencia Basket

La Euroliga puede poner en el camino taronja a dos árbitros que ya han convivido con la polémica en partidos decisivos de Valencia Basket. El francés Mehdi Difallah fue designado para el cuarto partido contra Panathinaikos. Un duelo que venció Valencia Basket y que devolvió la serie al Roig Arena. Aunque en ese duelo, Difallah no fue protagonista, ha sido acusado en varias ocasiones por diversas personalidades del baloncesto europeo por su parcialidad. “Arbitra Difallah mañana. Tengo un amigo griego que me ha dicho ‘¿Cómo no va a arbitrar Difallah a Panathinaikos? Les arbitra mucho. Pero no sé cuántas veces les ha arbitrado, lo miraré por curiosidad”, aseguró Pablo Laso antes de medirse a Panathinaikos el pasado curso.

Mehdi Difallah, durante un partido de Euroliga / Agencias

Por otro lado está Milan Nedovic. El esloveno dirigió tres de los cinco partidos de la serie contra Panathinaikos, entre ellos, el quinto y definitivo. Aunque en el desenlace de la serie no tuvo incidencia, sí fue protagonistas en los dos anteriores. En el primero en Valencia fue muy criticado por el diferente criterio utilizado durante gran parte del partido. Sin ir más lejos no se entiende que no se señalara falta de Jerami Grant sobre Jean Montero en la última posesión del partido.

Noticias relacionadas

Ya en Atenas, en el partido 3, se produjo la doble expulsión de Pedro Martínez y Ataman. Un enfrenamiento que quizá podría haberse llevado de otra manera. Ahora está por ver qué depara el comite de árbitros de la Euroliga para el histórico partido de este viernes.