Josep Puerto y la lesión más inoportuna de cara a la Final Four

"Sería muy bueno recuperar a Puerto, aunque no tiene pinta". Con estas palabras explicó Pedro Martínez el domingo la situación física del capitán taronja y lo importante que sería poder contar con él en la Final Four de Atenas, pero en la carrera contra el reloj por estar en el Oaka tras su lesión, todo indica que no va a llegar a tiempo, ya que aún no ha podido empezar a entrenar con el grupo y el equipo viaja ya este miércoles.

En una penetración de TJ Shorts defendida por el alero valenciano en el tercer partido de la serie de cuartos, ambos jugadores terminaron en el suelo tras un choque en la caída, con la mala fortuna que el pie de Puerto impactó con el de Shorts, provocando una fea torcedura de tobillo justo en el momento de apoyar. Sin fuerzas para apoyar, el de Almussafes tuvo que abandonar la cancha con gestos de dolor y ayudado por dos miembros del cuerpo técnico de Valencia Basket.

La imagen ya no era alentadora y horas después se confirmó que el esguince no era leve, lo que le impidió jugar ya el resto de partidos del playoff y los últimos encuentros de la Liga Endesa. El propio Pedro contaba ya con perderlo una o dos semanas, pero finalmente se acerca ya al peor de los escenarios previstos, con su presencia más que complicada para la Final Four, al menos en la semifinal del viernes.

Josep Puerto hace un mate ante el Panathinaikos en el Roig Arena. / JM López

Otra baja por lesión

En cualquier caso, el capitán estará en una expedición en la que también habrá otro lesionado como López-Arostegui, de baja desde el 14 de marzo por una lesión muscular de la que aún no ve el final del túnel, ya que sigue sin entrenar al mismo ritmo que el resto. De confirmarse la ausencia de ambos, Pedro Martínez aún tendría que hacer un descarte técnico, sin condicionante alguno de cupos al no haber límite en la Euroliga. Y todo contando con la presencia segura de Jean Montero y de Neal Sako a pesar de su ausencia el pasado domingo ante el Bilbao. "Sako y Montero no estaban por enfermedad, creo que se van a recuperar porque no es nada grave, era una cuestión puntual. A lo mejor se pierden algún entrenamiento, pero de cara a la Final Four no tenemos ninguna duda", explica Pedro.

Los números del ambos en Europa

La posible ausencia de Josep Puerto cobra aún más importancia teniendo en cuenta su participación en la presente Euroliga, en la que ha llegado a jugar 38 partidos, con 15 minutos de media, 5,2 puntos, 2,5 rebotes y 5,2 de valoración. Menos protagonismo ha tenido esta temporada en la máxima competición europea López-Arostegui, más castigado por las lesiones. El de Getxo apenas ha podido jugar diez encuentros, con un promedio de 8:28 minutos, 1,7 puntos, 0,9 rebotes y 0,7 asistencias.

Noticias relacionadas

Sin Álvaro Cárdenas

Por otra parte, pese al debut de Álvaro Cárdenas el pasado domingo ante el Bilbao en el Roig Arena, la última incorporación no podría jugar en la Euroliga al haberse cerrado de nuevas inscripciones el pasado mes de febrero. En la Liga Endesa podría hacerse antes del playoff por el título.