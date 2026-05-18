Raquel Carrera manda un 'hasta luego' al Valencia Basket: "Voy a la WNBA con ganas de probar"

La interior taronja Raquel Carrera, que se incorporará en los próximos días a New York Liberty tras haber ganado la Liga Femenina con el Valencia Basket, explicó que afronta su primera experiencia en la WNBA con ganas de saber cómo puede encajar en la liga estadounidense y en la franquicia.

"Ahora empiezo una nueva etapa y lo hago ilusionada. Es una nueva experiencia que afronto con ganas de probar. Llego para ver qué quiere de mí un equipo que tiene una gran plantilla. Voy a ayudar en lo que pueda y a ver dónde puedo encajar", explicó Carrera en declaraciones a EFE.

Elegida en 2021 en el 'draft' de la WNBA, Carrera había aplazado hasta ahora su debut en la liga estadounidense pero se incorporará en los próximos días al equipo de Nueva York. Eso sí, al acabar la campaña, regresará al Valencia Basket.

"Tengo contrato con el Valencia la próxima campaña y estoy muy contenta de seguir aquí", apuntó la internacional española, que fue nombrada este domingo mejor jugadora de la final de la Liga Femenina en la que su equipo se impuso al Casademont Zaragoza para completar su 'poker' de títulos ligueros. "La verdad es que estoy muy contenta, ganar cuatro títulos de Liga es algo que se dice pronto pero que no es fácil", destacó la jugadora gallega, que destacó la capacidad que han tenido para rehacerse de los problemas que han surgido. "No ha sido un año fácil, el equipo ha tenido altibajos pero ha sabido salir y cuando ha llegado el momento ha demostrado que sabe competir", destacó Carrera.

F. Calabuig

En el partido del domingo, una canasta sobre la bocina de Yvonne Anderson le dio el triunfo y el título a su equipo. "Estamos aún en la etapa de no creérnoslo. Fue un final de película, un broche a una temporada difícil de la que ha sabido salir", señaló.

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Celebración... ¿y despedidas?

El equipo valenciano afrontará este lunes en el Roig Arena una celebración que será también una despedida para muchas jugadoras, entre ellas todo apunta que estarán Queralt Casas y Cristina Ouviña. "Hay muchas jugadoras que llevan muchos años aquí y que se merecen un reconocimiento enorme. Cerrar una etapa va a ser bonito y al mismo tiempo duro. Son dos jugadoras que representan los valores del club, los de la cultura del esfuerzo y que han sido claves en todos los títulos que hemos conseguido estos años", concluyó.