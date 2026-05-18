El Roig Arena celebra por todo lo alto el cuarto título consecutivo de la LF Endesa

La primera temporada del Roig Arena no pudo tener mejor balance. Da la sensación de que el pabellón ha trasladado la grandeza de la Fonteta a sus nuevas instalaciones. Como si hubiera contagiado a un Valencia Basket Femenino acostumbrado a ganar, que ya tiene 11 títulos en sus vitrinas y que, pese a no tener techo, quiere más. El título de liga, conquistado en el último suspiro gracias a una canasta histórica de Yvonne Anderson, fue celebrado por todo alto y no es para menos: el Roig Arena presenció un título que ha conquistado a base de esfuerzo, entrega y sacrificio. Pueden haberse acostumbrado a ganar, pero son palabras mayores conseguir cuatro títulos ligueros de manera consecutiva. Y es que el equipo dirigido por Rubén Burgos no dejó de pelear contra la adversidad y, sobre todo, de enganchar a una afición que vive enloquecida con sus jugadoras. De hecho, las cifras no engañan y así lo resaltaron durante la celebración del título: la media de asistencia ha sido de 4291 espectadores… y la tendencia es ascendente.

Los aficionados llenaron la tribuna del Roig Arena para rendir tributo y celebrar el título mediante un acto dinámico, entretenido y donde todos los presentes se sintieron partícipes. Tal fue la conexión entre equipo y afición, que ambas partes se fundieron en la pista para compartir alegrías, compartir la copa y hacer fotos para el recuerdo. Sin embargo, durante un acto que duró alrededor de tres cuartos de hora, se recordaron momentos que fueron trascendentales para la conquista del título y salieron a la luz imágenes cómicas de la celebración, provocando las risas y, sobre todo, la admiración de unos seguidores que se sienten muy identificados con un equipo que es una auténtica piña. “Lo hemos celebrado como toca”, aseguró María Araújo. No le faltó razón a la jugadora viguesa. Y más, cuando en pantalla salió Hillsman bebiendo de la copa. “Cuantos más títulos, mejor”, dijo la nacida en Carolina del Norte. Pese a ello, el acto sirvió para poner en valor el éxito de Valencia Basket. “Es un título súper especial para todos. Ha sido una temporada sufrida, de crecer como equipo. Si viéramos tiempo atrás, en partidos donde hemos ido 10 abajo, no hubiéramos tenido esa fuerza de voluntad de seguir y confiar en nosotras. Es lo que nos ha hecho crecer y llegar hasta la victoria”, aseguró Leticia Romero.

Momento para las despedidas

No obstante, para llegar a la canasta de Yvonne Anderson, Valencia Basket ha vivido momentos que marcaron un antes y un después en su escalada hacia el título de liga. Como, por ejemplo, el partidazo de Elena Buenavida en el primer asalto contra Zaragoza, que sirvió para proyectar al conjunto taronja hacia la liga. “¿Si sentí presión? Cuando tienes un staff y unas jugadoras que te apoyan y te dejan disfrutar se hace todo más fácil”, comentó Elena durante un acto que, a partir de su intervención, empezó a servir de despedida y reconocimiento hacia jugadoras que, tras dejarse el alma por la institución, afrontan nuevos caminos en sus carreras. Awa Fam, Raquel Carrera y Fiebich cruzarán el Atlántico para vivir la WNBA desde dentro. Awa, que lleva en el club desde los 12 años, no pudo aguantar la emoción. “No es una despedida, tengo claro que volveré en algún momento. Es un adiós, pero seguramente un hasta luego”, comentó. Fiebich, por su parte, agradeció el cariño y la etapa en València. “Qué manera de despedirme. Agradezco todo el apoyo a los fans. Les doy las gracias al equipo y al staff por esta etapa tan bonita”, dijo. Raquel, no obstante, aprovechó el momento para poner en valor a la plantilla. “Somos 12 jugadoras y todas sumas. Todas vamos a una”, comentó frente a un Roig Arena que la despidió con honores: “MVP, MVP, MVP”, gritó el pabellón.

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Las tres abandonan la disciplina de Valencia Basket, mientras el futuro de Queralt Casas y Cristina Ouviña es incierto. Pase lo que pase con el futuro de ambas leyendas, son, sin duda, historia de Valencia Basket. El legado de las dos ya es eterno y las palabras de Ouviña, que hizo un alto en el camino para ser madre en el verano de 2024, así lo acreditan. “Mi bebé no es consciente de lo que está pasando, pero espero que sienta el orgullo que siento yo viéndole en la grada. No solo de su mami, sino también de lo que están consiguiendo las mujeres en el deporte”. Y es que la grandeza de Valencia Basket se refleja en referentes como Queralt, quien conoce más que nadie la clave del éxito y que sabe cuál ha sido la receta que ha llevado al equipo de Rubén Burgos hacia otra temporada histórica. “Nos hemos malacostumbrado, pero, si es muy difícil conseguirlo, más difícil es mantenerlo. Somos un grupo ambicioso y competitivo. Queremos todos los años, mínimo, uno o dos títulos”, dijo. Con la afición inundando el parqué del Roig Arena para fundirse en una plantilla a la que idolatra por todos los costados, finalizó un inolvidable acto de celebración, pero donde se respiró hambre e ilusión por seguir la racha triunfal del Valencia Basket Femenino. Son 11 títulos, pero las jugadoras entrenadas por Rubén Burgos quieren más.