Rubén Burgos: "Siento muchísima alegría al ser el primer título en el Roig Arena, es muy especial"

Como uno de los principales artífices del éxito del Valencia Basket Femenino, Rubén Burgos, por muchos logros y éxitos que lleve a sus espaldas como máximo responsable del banquillo taronja, no deja de darle valor a los hitos que está logrando un equipo imparable. De hecho, tratándose del primero en el Roig Arena, adquiere muchísima especialidad.

"Mucha alegría, son momentos especiales, el primer título en el Roig Arena. No hay que acostumbrarse porque todo es muy difícil", comentó el técnico a las puertas de la basílica de la Virgen de los Desamparados. Sin embargo, ha sido un curso difícil para la plantilla, que por momentos se vio por debajo de sus posibilidades, pero que lo han finiquitado con un doblete histórico: liga y copa. Pese a ello, con un grupo de jugadoras tan ambiciosas y con tanta hambre, cualquier éxito es posible.

"Somos unas afortunadas y tenemos que ponernos en valor. Como los títulos anteriores, nos ha costado mucho. Sin el esfuerzo de todas no hubiera sido posible. El equipo ha creído y ha jugado con calidad, se ha venido arriba". La canasta de Ivonne Anderson pasó a la historia del Valencia Basket Femenino. Un momento que no solo nunca olvidará Rubén Burgos, sino que hizo justicia con la crueldad que supuso un año antes en Euroliga.

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No obstante, el entrenador taronja quiere darle mérito al conjunto, no quedarse con detalles o individualidades. "Una similar de Ivonne nos dejó sin Euroliga y esta vez nos ha dado el título de liga. No solo esa canasta, sino también el triple de Awa, las defensas... Los cambios, los tiempos muertos, los detalles...".