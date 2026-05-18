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ESPECIAL | Valencia Basket Femenino

LF Endesa 25-26

Así se ha forjado el Valencia Basket campeón por cuarta vez consecutiva

Por Javier Bengoa

Ya son cuatro seguidas. El Valencia Basket entrenado por Rubén Burgos ha logrado su cuarta LF Endesa consecutiva tras terminar terceras el campeonato regular e imponerse después en los cruces a Durán Maquinaria Ensino y Spar Girona antes de doblegar al potente Casademont Zaragoza.

Imagen exterior del Roig Arena iluminado

Imagen exterior del Roig Arena iluminado

El Roig Arena ha mostrado al mundo un espacio único espectacular que ofrecen a aficionados locales y rivales toda una experiencia más allá del deporte. Tanto Euroliga como las ligas Endesa masculina y femenina han pasado por el nuevo recinto.

Rubén Burgos, el laureado entrenador taronja

Rubén Burgos, el laureado entrenador taronja

Un campeonato con tintes WNBA

El nivel de la plantilla del Valencia Basket femenino es muy alto. No hay más que ver el salto a la WNBA que van a pegar este verano algunas de las estrellas taronja. Awa Fam, nº 3 en el último draft es la más destacada, pero también le acompañarán Leonie Fiebich y Raquel Carrera, aunque la MVP de la final, regresará el curso que viene.

Sin embargo, todas las estrellas necesitan estar acompañadas de otras grandes jugadoras si pretenden lograr el éxito y aquí es donde han ido ganando peso otros nombres de calidad internacional como Elena Buenavida, MVP en el primer duelo de la final, veteranas como Ouviña, Romero, Casas o el peso de la rotación de Hillsman y Anderson.

Un vestuario unido

Cristina Ouviña, Leticia Romero, Queralt Casas y Raquel Carrera, con la Copa de la Reina, su décimo título en el Valencia BC.

Cristina Ouviña, Leticia Romero, Queralt Casas y Raquel Carrera, con la Copa de la Reina, su décimo título en el Valencia BC.

Los duelos

Durán Maquinaria Ensino Ouviña

El Valencia Basket arrancó el playoff contra Durán Maquinaria Ensino, a quienes venció en dos partidos, incluyendo una gran victoria inicial a domicilio (72-85). Leo Fiebich fue la más destacada con 16 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias y 2 robos.

Spar Girona Spar Girona

De nuevo sólo hicieron falta dos encuentros para superar la fase. En este caso se ganó en el Roig Arena de un punto (67-66) gracias a una canasta final de Leti Romero y se empató a domicilio a 73, evitando así llegar al tercer partido. Las de Rubén Burgos llegaban invictas a la final.

Casademont Zaragoza Casademont Zaragoza

El Valencia Basket se medía en la final de la LF Endesa al Casademont, que tenía a su favor el factor cancha, pero las taronja se impusieron con rotundidad (73-81) en tierras aragonesas. La pelota estaba en el tejado del Roig Arena y una canasta de Anderson sobre la bocina colocó el 68-67 final que supuso la victoria final y consecución del título.

Doblete

Los 20 equipos buscarán hacerse con un pase para la Final Four de finales de mayo. El Valencia Basket quiere mostrarse como uno de los candidatos y para ello deberán hacer del Roig Arena todo un fortín. El cuadro de Pedro Martínez quedó 2º en la pasada Liga Endesa y perdió en semifinales de la Eurocup, por lo que llega con un buen cartel internacional.

Así fue el cuadro de Playoff

Así fue el cuadro de Playoff

Juan Roig, de final en final

Mientras Valencia Basket masculino lograba meterse en su primera Final Four de la Euroliga, el femenino conseguía su segundo título de la temporada tras cosechar en marzo la Copa y cerrar el curso con toda una LF Endesa. Hortensia Herrero y Juan Roig, artífices del éxito.

Celebración de la LF Endesa en el Roig Arena

Un reportaje de SUPERDEPORTE

Autor: Javier Bengoa

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