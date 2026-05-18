Un campeonato con tintes WNBA

El nivel de la plantilla del Valencia Basket femenino es muy alto. No hay más que ver el salto a la WNBA que van a pegar este verano algunas de las estrellas taronja. Awa Fam, nº 3 en el último draft es la más destacada, pero también le acompañarán Leonie Fiebich y Raquel Carrera, aunque la MVP de la final, regresará el curso que viene.

Sin embargo, todas las estrellas necesitan estar acompañadas de otras grandes jugadoras si pretenden lograr el éxito y aquí es donde han ido ganando peso otros nombres de calidad internacional como Elena Buenavida, MVP en el primer duelo de la final, veteranas como Ouviña, Romero, Casas o el peso de la rotación de Hillsman y Anderson.