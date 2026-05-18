El Valencia Basket arrancó el playoff contra Durán Maquinaria Ensino, a quienes venció en dos partidos, incluyendo una gran victoria inicial a domicilio (72-85). Leo Fiebich fue la más destacada con 16 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias y 2 robos.
ESPECIAL | Valencia Basket Femenino
LF Endesa 25-26
Así se ha forjado el Valencia Basket campeón por cuarta vez consecutiva
Por Javier Bengoa
Ya son cuatro seguidas. El Valencia Basket entrenado por Rubén Burgos ha logrado su cuarta LF Endesa consecutiva tras terminar terceras el campeonato regular e imponerse después en los cruces a Durán Maquinaria Ensino y Spar Girona antes de doblegar al potente Casademont Zaragoza.
El Roig Arena ha mostrado al mundo un espacio único espectacular que ofrecen a aficionados locales y rivales toda una experiencia más allá del deporte. Tanto Euroliga como las ligas Endesa masculina y femenina han pasado por el nuevo recinto.
Un campeonato con tintes WNBA
El nivel de la plantilla del Valencia Basket femenino es muy alto. No hay más que ver el salto a la WNBA que van a pegar este verano algunas de las estrellas taronja. Awa Fam, nº 3 en el último draft es la más destacada, pero también le acompañarán Leonie Fiebich y Raquel Carrera, aunque la MVP de la final, regresará el curso que viene.
Sin embargo, todas las estrellas necesitan estar acompañadas de otras grandes jugadoras si pretenden lograr el éxito y aquí es donde han ido ganando peso otros nombres de calidad internacional como Elena Buenavida, MVP en el primer duelo de la final, veteranas como Ouviña, Romero, Casas o el peso de la rotación de Hillsman y Anderson.
Un vestuario unido
Los duelos
Doblete
Los 20 equipos buscarán hacerse con un pase para la Final Four de finales de mayo. El Valencia Basket quiere mostrarse como uno de los candidatos y para ello deberán hacer del Roig Arena todo un fortín. El cuadro de Pedro Martínez quedó 2º en la pasada Liga Endesa y perdió en semifinales de la Eurocup, por lo que llega con un buen cartel internacional.
Así fue el cuadro de Playoff
Juan Roig, de final en final
Mientras Valencia Basket masculino lograba meterse en su primera Final Four de la Euroliga, el femenino conseguía su segundo título de la temporada tras cosechar en marzo la Copa y cerrar el curso con toda una LF Endesa. Hortensia Herrero y Juan Roig, artífices del éxito.
Un reportaje de SUPERDEPORTE
Autor: Javier Bengoa