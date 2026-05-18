El Valencia Basket completó la gesta, ganó el quinto partido ante Panathinaikos y volverá al OAKA para disputar la Final Four por primera vez en su historia en un ambiente que se prevé menos hostil que en las últimas fechas. Los de Pedro Martínez se sitúan como uno de los 4 mejores equipos de Europa tras protagonizar una serie histórica con una de las mejores remontadas de la competición. Allí espera el todopoderoso Real Madrid de Sergio Scariolo que podría tener problemas para la rotación en la pintura por culpa de las lesiones.

Por primera vez en su historia, el club taronja disputará una Final Four de la Euroliga. Es un acontecimiento de una dimensión extraordinaria. Y es que esto no es sólo porque sitúa al equipo valenciano entre la aristocracia del baloncesto europeo, sino porque le convierte en el quinto club español capaz de alcanzar esta estación reservada para unos pocos, después de Real Madrid, FC Barcelona, Joventut Badalona y Baskonia. Sólo uno de ellos ha llegado a la Final Four este curso y, de hecho, los de Sergio Scariolo serán los primeros rivales el viernes.

Jean Montero festeja uno de sus triples ayer, en pleno partidazo contra el Real Madrid / ALFREDO CASTELLÓ

Valencia Basket - Real Madrid: Hora y donde ver la Final Four de la Euroliga

El conjunto taronja disputará las semifinales el 22 de mayo ante el Real Madrid a las 20:00 horas. Por el otro lado del cuadro Olympiacos y Fenerbahçe también se enfrentarán el 22 de mayo en busca de una plaza para la final. Griegos y turcos se las verán a partir de las 17 horas.

El 24 de mayo se disputará en el OAKA la final de la Euroliga, pabellón donde por cierto, Valencia Basket ha logrado ganar en 3 ocasiones esta temporada (una victoria en la temporada regular y las otras 2 en esta última serie). Sólo faltan dos más para coronarse reyes de Europa.

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Asimismo el partido entre Valencia Basket y Real Madrid podrá seguirse en directo a través de Movistar en uno de sus canales de pago, así como en nuestro minuto a minuto en Superdeporte.