Buenas noticias en el entrenamiento del Valencia Basket

El Valencia Basket prepara la Final Four pendiente de su enfermería, sin embargo, este martes Pedro Martínez ya ha podido contar con Jean Montero y Neal Sako en la sesión de trabajo del equipo valenciano tras no haber podido jugar por enfermedad el partido del domingo en la Liga Endesa. La mala noticia es que todavía no ha podido trabajar con el grupo Josep Puerto, que tiene complicada su presencia en el compromiso ante el Real Madrid en Atenas.

Tras la victoria lograda en ese ultimo encuentro ante el Surne Bilbao Basket, el técnico Pedro Martínez dio libre el lunes a la plantilla y empezó a preparar este martes su partido del viernes en Atenas (Grecia) ante el Real Madrid y lo hizo ya con Montero y Sako con el grupo. Las únicas bajas fueron los aleros Xabi López-Arostegui, que mantiene sus problemas musculares, y Josep Puerto, que sufrió un esguince en el tobillo izquierdo en el tercer encuentro de los cuartos de final de la Euroliga ante el Panathinaikos.

Puerto es seria duda

Pedro Martínez ya confesó en su última rueda de prensa que le gustaría poder recuperar a Puerto para el encuentro ante el Real Madrid pero asumió que sería muy complicado. En el caso de Montero y Sako, señaló que contaba con ellos para la semifinal pero no descartó que se tuvieran que perder algún entrenamiento, algo que finalmente no ha sucedido.

De esta manera, y salvo nuevos contratiempos, el entrenador tendrá a su disposición a catorce jugadores de una plantilla en la que se acaba de integrar el base Álvaro Cárdenas tras regresar de su cesión al Peristeri y tendrá que hacer dos descartes para el encuentro.

F. Calabuig

Viaje a Grecia este miércoles

El conjunto valenciano volverá entrenarse este miércoles en su pista antes de viajar por la tarde a Atenas para la disputa a partir del viernes de un torneo en el que también participan el Fenerbahce y el Olympiacos.