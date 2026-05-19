La divertida explicación de Kam Taylor al salvaje mate de Thompson contra Panathinaikos
El jugador taronja narra para la Euroliga una de las jugadas más destacadas de la serie de playoffs contra Panathinaikos
El Valencia Basket ha sido la revelación de la Euroliga motu proprio. El conjunto taronja ha firmado una temporada histórica quedando segundo en la temporada regular y alcanzando la primera Final Four de su historia. Además los de Pedro Martínez lo han hecho ejecutando un baloncesto rápido y vistoso para el aficionado, pero tremendamente eficiente en ambas canastas.
Este Valencia Basket ha dejado jugadas para la memoria como los triples increíbles de Badio, el descomunal baile de Montero a Micic o el salvaje mate de Darius Thompson ante Panathinaikos en el OAKA Arena. Precisamente sobre esa última acción ha hablado Kam Taylor. El jugador taronja ha explicado para la Euroliga cómo vivieron esa jugada de su compañero ante los griegos en la que el propio Thompson, como un témpano de hielo, se clava un mate antológico y casi ni lo celebra.
Esto es una locura porque todos los que conocen a Darius Thompson saben que él realmente no suele levantarse así y sabes que nosotros hacemos muchos ejercicios de salto. Él probablemente tiene el peor salto vertical del equipo, pero él comienza a correr hacia la canasta y yo pienso que él tiene de los mejores físicos del equipo, lo cual también es una locura verle hacer eso. Todo el mundo se levantó de su asiento y él simplemente no racciona como si él nos hubiera vuelto locos y él no reacciona de esa forma, pero es el mejor, lo amamos", explica Taylor entre risas.
Darius Thompson ha firmado un gran temporada a nivel europeo con el Valencia Basket. El norteamericano ha disputado 43 partidos con unos promedios de; 9'1 puntos, 3'2 asistencias, 1'9 rebotes y 1 robo en 18:25 minutos cada en cuentro
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