La gran novedad de la Final Four: la Euroliga elimina el partido por el tercer puesto

La Final Four de la Euroliga ya está aquí. Atenas y el OAKA Arena acogen el desenlace de otra emocionante edición de la Euroliga. Junto a Fenerbahçe y a Olympiacos, dos serán los representantes nacionales en busca del título continental. Un habitual como el Real Madrid y la gran sensación de la temporada, un histórico Valencia Basket. Los taronja afrontan su primera final a cuatro de la máxima competición continental después de superar a Panathinaikos en una serie a cinco partidos memorable.

Una Final Four que en esta 2025/26 llega con un cambio significativo y que muchos reclamaban desde hace años. Este viernes 22 se disputarán las dos semifinales, mientras que el domingo será el turno de la gran final para aquellos que consigan superar el primer escalón, pero... ¿y dónde se celebra el partido por el tercer y el cuarto puesto?

Neal Sako pelea un rebote con MIlutinov en el Valencia Basket - Olympiacos / Germán Caballero

¿Hay partido por el tercer y cuarto puesto en la Final Four de la Euroliga?

A muchos aficionados al baloncesto les ha pillado por sorpresa, quizá porque es el primer año. La Euroliga ya anunció al inicio de la temporada que este curso no habría partido por el tercer puesto en la Final Four de Atenas. Por lo que desde este curso en adelante tan solo se disputarán tres partidos en la Final Four: las semis y la final.

Esta decisión de la Euroliga responde a dos cuestiones. En primer lugar la saturación de partidos en el calendario europeo convertían ese duelo de perdedores en un esfuerzo extra para los jugadores, que, por ejemplo, a nivel Liga Endesa todavía no han terminado la temporada regular ni siquiera los playoffs por el título.

Por otro lado a nivel deportivo era un decisión lógica, pues se trata de un partido intrascendente que habitualmente supone un 'calvario' para los jugadores de ambos perderdores de las semifinales, teniendo que alargar su estancia en la ciudad anfitriona dos días más y sin ningún tipo de motivación.

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En definitiva la Euroliga dio un importante paso en favor de los jugadores y de los clubes para la Final Four de este curso y en adelante, una decisión que protege el deporte en una era en la que este está hiper mercantilizado.