El Problema amenaza Europa: Jean Montero lleva al Valencia Basket a hacer historia

Jean Montero ha dejado de ser una promesa para convertirse en la gran amenaza de Europa. Su temporada no admite debate. El base dominicano se ha convertido en el gran líder del Valencia Basket y en uno de los nombres propios de la Euroliga por méritos propios. Su impacto ha sido determinante en la histórica campaña taronja, culminada con la clasificación para la primera Final Four del club tras la gesta de remontar un 0-2 ante Panathinaikos con dos victorias de enorme valor en el siempre caliente OAKA Arena.

Premios individuales, actuaciones decisivas y un crecimiento meteórico han disparado el interés de media Europa. En Valencia disfrutan del presente, aunque ya miran de reojo al próximo verano con un objetivo claro: retener a la gran estrella taronja y una de las sensaciones del baloncesto continental.

El base dominicano lidera al conjunto taronja hacia su primera Final Four europea. / Francisco Calabuig

Jean Montero, el motor del Valencia Basket

Jean Montero ha encontrado en Valencia el escenario ideal para explotar definitivamente. A sus 22 años, el dominicano no solo ha elevado su nivel competitivo con su estreno en la Euroliga, sino que se ha consolidado como el jugador diferencial del proyecto de Pedro Martínez. Montero es un jugador que para exprimir su mejor versión necesita mucho balón y sus compañeros son precisamente un estilo distinto, ejecutores más rápidos, especializados en 'recibir y tirar', además de pívots físicos que le potencian en el 'pick and roll'. El roster taronja se adapta a sus cualidades le favorece por completo. Más allá de las estadísticas, su liderazgo, personalidad y capacidad para asumir responsabilidades que han cambiado la dimensión competitiva del equipo.

El exterior dominicano ya firmó una notable temporada 2024/25 tanto en Eurocup como en Liga Endesa. Valencia Basket cayó en semifinales europeas ante Hapoel Tel Aviv y cedió en la final de la ACB frente al Real Madrid. Aquella campaña ya dejó entrever el potencial de un jugador llamado a dar un salto definitivo en este curso 2025/26.

Al dominicano, que arrastraba una lesión del verano pasado, le costó en los primeros partidos ser ese vector de desequilibrio constante que la temporada pasada le convirtió en el mejor jugador del equipo y que le llevó a renovar con un gran contrato que incrementó y mucho tanto sus emolumentos como la cláusula de rescisión, pero conforme ha ido poniendo a carburar la máquina su nivel ha ido in crescendo hasta dejar actuaciones memorables.

Montero, una de las grandes sensaciones de la Euroliga 2026. / ALFREDO CASTELLÓ

Una temporada histórica con premios individuales

El crecimiento colectivo del Valencia Basket ha venido acompañado del reconocimiento individual a su gran estrella. Jean Montero ha firmado una temporada sobresaliente en Euroliga que ya le ha valido varios galardones de prestigio, confirmando que su nombre pertenece definitivamente a la élite continental. Si la pasada temporada ya acumuló premios individuales tanto en ACB como en Eurocup, este curso ha terminado por consolidar su candidatura entre los mejores jugadores del continente.

Montero ha sido nombrado Mejor Jugador Emergente de la Euroliga, incluido en el Mejor Quinteto de la competición y designado MVP de los playoffs. Un triplete de reconocimientos que le sitúa ya en la historia reciente del Valencia Basket.

Decisivo cuando más quema el balón

Los grandes jugadores aparecen cuando más pesa el balón y Montero ha demostrado tener ese gen competitivo. En partidos igualados, posesiones decisivas o momentos de máxima tensión, el base dominicano ha asumido galones con total naturalidad, dejando acciones que ya forman parte de la mejor temporada europea del Valencia Basket. Su capacidad para decidir partidos, asumir tiros clave y marcar diferencias en los momentos calientes ha elevado todavía más su estatus dentro del equipo y en toda Europa.

Este curso hay numerosos destellos de calidad de Montero. Su hipnótico 'baile' a una leyenda como Micic, que acabó con el serbio en el suelo y con el dominicano anotando desde el 6,75 en el Hapoel Tel Aviv - Valencia Basket, encabeza el ranking del año en Europa. Un triple que, además, sirvió para adelantar a un Valencia Basket que iba 91-90 y que se puso 91-93 a 2:28 del final.

Euroliga

Otro buen ejemplo fue el triple salvador de Montero en Milán para salvar en aquel momento una victoria fundamental para el equipo. Pero sin lugar a dudas su momento culmen llegó contra Panathinaikos.

Durante la eterna serie de cinco partidos, Montero ha promediado 18,6 puntos, 5,8 asistencias y 4,2 rebotes, unas cifras de escándalo. Más allá de lo numérico, Montero ha tenido una actitud de líder, siendo diferencial además en defensa. De hecho, Pedro Martínez dijo tras el quinto y decisivo partido ante Panathinaikos que Montero, a pesar de haber sido su encuentro con menos puntos, había jugador el mejor baloncesto de su carrera.

Su cuarto partido ya está en los anales del baloncesto continetal: 29 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias y un PIR de 45, estableciendo un nuevo récord histórico de esta estadística en los playoffs de Euroliga.

El futuro de Montero, verano decisivo en Valencia

El extraordinario rendimiento de Montero no ha pasado desapercibido fuera de Valencia. Su progresión, juventud y una cláusula asumible le convierten en una oportunidad de mercado muy atractiva para clubes con mayor músculo económico, como Hapoel Tel Aviv, Dubai Basketbal u Olympiacos, entre otros. Sin ir más lejos, durante el verano de 2025 varios equipos ya se interesaron por su situación contractual. Ahora, mientras el club sueña en grande con la Final Four, también trabaja en un escenario delicado.

La temporada todavía no ha terminado, pero el futuro de Jean Montero ya asoma como uno de los grandes asuntos del verano en Valencia. La Final Four puede convertirse en el escaparate definitivo para disparar aún más su cotización y acelerar decisiones importantes tanto para el jugador como para el club.

El gran partido de Jean Montero frente a Panathinaikos / F. Calabuig

Desde la entidad taronja ya se han iniciado contactos para mejorar sustancialmente su salario, adecuar su cláusula de rescisión a su nuevo estatus y blindar una relación deportiva que apunta a ser tan exitosa como estratégica. La apuesta del Valencia Basket por Montero es firme ante el interés de los grandes de Europa e incluso de la NBA

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Pase lo que pase en la Final Four, Jean Montero ya ha dejado huella en Valencia Basket. Su temporada ha elevado el techo competitivo del club y ha confirmado la irrupción de una estrella total en la Euroliga. Ahora queda la gran pregunta: disfrutar del presente… o empezar a prepararse para una dolorosa despedida.