Plus de entradas al Valencia Basket para un OAKA con mayoría aplastante del Olympiacos

El Valencia Basket afronta su primera Final Four de Euroliga y lo hará con el apoyo de cerca de un millar de seguidores en las gradas del OAKA, al sumarse a las menos de 600 entradas que salieron a la venta días atrás, las logradas por aficionados en la reventa y las puestas a la venta por el propio club taronja este martes tras lograr un nuevo pack de la Euroliga.

Eso sí, si hay un color que dominará por encima de todos en el pabellón que acoge la final es el rojo de los aficionados del Olympiacos, ya que se espera la presencia de cerca de 10.000 de ellos. El hecho de jugar en casa, aunque sea en la pista de un eterno enemigo deportivo como el Panathinaikos, ha hecho que sus aficionados se hayan volcado desde hace meses en la compra de entradas, en las distintas fases de venta que sacó la Euroliga, cuando aún no se sabía qué equipos jugarían la Final Four.

Además, a las entradas que ya compraron en previsión de una posible final en Atenas, se le suma las que han podido adquirir en la reventa oficial de la Euroliga que acabó el domingo, en la que miles de aficionados del Panathinaikos habrán podido renunciar a sus entradas (sin incremento de precio) ante la eliminación de su equipo contra el Valencia y con un rival como el Olympiacos con opciones de ganar el título en su feudo.

Los aficionados del Panathinaikos, fuente de nuevas entradas en reventa oficial tras su elimninación. / F. Calabuig

Aunque la presencia de seguidores de El Pireo será mayoritaria, desde Grecia señalan ya que habrá también unos 3.000 seguidores del Fenerbahçe, desplazados desde Turquía para ayudar a los de Jasikevicius a defender el título que lograron en la pasada edición. Menos representación tendrá un Real Madrid, del que se esperan medio millar de seguidores si no aumenta la cifra con la última reventa oficial.

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Viaje el mismo viernes

El grueso de aficionados del Valencia Basket que se desplazarán a Atenas lo hará el mismo viernes del primer partido, el de la semifinal contra el Real Madrid, con vuelo de regreso para el domingo tras el partido de la final, esté o no en ella el Valencia Basket.