Valencia Basket consigue más abonos para la Final Four de la Euroliga
El club taronja tendrá más de 1000 aficionados en Atenas para vivir una fase final histórica después de ampliar la oferta de entradas disponibles
La afición taronja está de enhorabuena. Este viernes arranca la Final Four de la Euroliga en la que participará Valencia Basket por primera vez en su historia. Por este motivo nadie quiere perderse una semifinal, primero, ante el Real Madrid y, después, una hipotética final por el título continental. El club ha anunciado que ha conseguido más abonos para la Final Four de Atenas que se sumarán a los 1000 aficionados que ya han logrado su billete.
En la página web del Valencia Basket se detalla toda la información necesaria para optar a estos abonos extra. Entre los requisitos se encuentra la condición de ser abonado del primer equipo masculino, solo se podrán comprar dos y esta segunda entrada debe ser para otro abonado taronja.
Asimismo ante otra de las problemáticas del desplazamiento por los tiempos, el Valencia Basket indica que se han ampliado las plazas disponibles para reservar el vuelo chárter y el hotel.
Toda la información para comprar los abonos del Valencia Basket para la Final Four
Los precios de los abonos varían desde los 525 euros el más barato hasta los 625 del más caro. Respecto al plan de viaje el club explica que saldrá a "las 7h y 8h de la mañana del viernes día 22 de mayo y vuelta el domingo tras el partido". La reserva de las plazas de hotel serán son de 2.150€ por persona para habitaciones dobles o triples y en habitación individual de 2.550€.
Toda la información está disponible en la web del club
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