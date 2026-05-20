Awa Fam en La Revuelta: El estirón, el draft, la moda y la Liga de Valencia Basket

Awa Fam puso rumbo este miércoles a Madrid para tomar el vuelo que le llevará a iniciar el sueño americano de la WNBA. El viaje arrancará este jueves y la pívot nacida en Santa Pola aprovechó la escala en la capital de España para pasarse por La Revuelta de TVE y charlar con David Broncano sobre sus recientes éxitos con la camiseta de Valencia Basket y la aventura que está a punto de emprender. También estuvo con ellos Iyana Martín, base de Perfumerías Avenida, que ha sido drafteada por la liga norteamericana.

En el programa, lo primero que hizo Awa fue ver el bombo y decir: "Me gusta, fuerza Valencia" por el detalle que tiene el programa desde la dana y reveló que apenas ha tenido días para descansar después de ganar el título ligueron con Valencia Basket.

La moda, la otra pasión de Awa Fam

Fam llegó a Valencia siendo muy joven y tuvo una tutora viviendo con ella y Noa Morro, que contó que su papel fue que fueran a clase, comieran bien... Y se bromeó con las notas que sacaba: "Todo sobresaliente", revelando que en caso de no haber jugado al baloncesto le gusta la moda como carrera.

Uno de los clásicos momentos del programa es cuando los invitados traen regalos al presentador y Awa Fam le regaló su camiseta negra de Valencia Basket y una foto suya con la cara de David Broncano con un informe de scouting suyo: "Mal tiro, pero buena barba. Promedia 2/3 preguntas por posesión y MVP en chistes".

El estirón, entre los 12 y los 13 años

Awa también explicó que pegó el estirón entre los 12 y los 13 años, en el cambio de primero a segundo de la ESO y que empezó a jugar a baloncesto a los ocho años. También explicó que su padre mide alrededor de 1'94 y su madre de 1'84.

Uno de los momentos más cómicos fue cuando hablaron del cara a cara entre Valencia Basket y Perfumerías Avenida esta temporada. Martín señaló que los enfrentamientos directos han quedado 1-1 (Perfumerías ganó en la ida), pero las risas llegaron cuando la realización pusoel resultado de la vuelta con un contundente 81-54 a favor del cuadro 'taronja'. La 'vendetta' llegó cuando pusieron la canasta de la victoria de Martín defendida por Fam.

Awa Fam, con el título, saludando a la afición / Francisco Calabuig

Este año hay Mundial de baloncesto y Awa Fam explica que le gustaría estar y que se encuentra a la espera de que el seleccionador nacional la convoque y cree que no habrá problema porque hay parón en la WNBA.

Fam también señaló que ya ha tenido contacto con Seattle Storm: "Me están esperando y que tienen muchas ganas de que vaya para allá. Es un equipo muy majo. Me metieron en el grupo desde el primer día. Me felicitaron por la liga de Valencia Basket", decía.

Viaje a por un sueño

Antes de salir de su Alicante natal, Awa Fam también atendió al Diario Información y compartió sus sensaciones antes de abandonar su 'casa': "Voy con el objetivo de disfrutar y de cumplir mi sueño de estar allí. Echaré de menos a mi gente, mi familia, mis amigos y la vida que tenía en España, pero tengo que acosumbrarme y ya está", señaló.

Esa llegada a la WNBA es sin duda uno de los grandes objetivos que tenía desde pequeña. "A mi yo de pequeña le diría que siguiera con el objetivo que tenía, que era llegar a la NBA. Que siga teniendo esa ambición de seguir mejorando y ser mejor persona", destacó.