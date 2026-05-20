Awa Fam antes de su viaje a la WNBA: "A mi yo de pequeña le diría que siguiera con ese objetivo de llegar a la NBA"

Awa Fam emprende este miércoles su nueva aventura. La jugadora de Santa Pola, criada en L’Alqueria del Basket y ‘crack’ de Valencia Basket ha salido esta misma mañana con destino a Madrid, desde donde tomará este jueves un avión hacia Estados Unidos para enrolarse en las filas de Seattle Storm después de ser elegida como número 3 del Draft, todo un hito para la cantera ‘taronja’ y para el baloncesto valenciano. Awa Fam ha atendido al diario Información antes de tomar el tren rumbo a Madrid y ha hablado de su objetivo y de cómo echará de menos esa vida que tenía en la Comunitat. "Voy con el objetivo de disfrutar y de cumplir mi sueño de estar allí. Echaré de menos a mi gente, mi familia, mis amigos y la vida que tenía en España, pero tengo que acosumbrarme y ya está", señaló.

Así fue el último partido de Awa Fam con el Valencia Basket en el Roig Arena / F. CALABUIG

La espigada pívot de 1’92 y 19 años se despide después de firmar un histórico doblete con Valencia Basket, ganando Liga y Copa a las órdenes de Rubén Burgos dominando la pintura y mejorando en todos los registros del juego, incluso en el tiro exterior. Sus condiciones la pusieron desde bien pronto en el mapa y en la mejor liga del mundo no han tenido ninguna duda en apostar por ella. Esa llegada a la WNBA es sin duda uno de los grandes objetivos que tenía desde pequeña. "A mi yo de pequeña le diría que siguiera con el objetivo que tenía, que era llegar a la NBA. Que siga teniendo esa ambición de seguir mejorando y ser mejor persona", destacó.

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Por otra parte, Awa Fam reconoció que siente un inmenso orgullo el poder representar sus raíces en toda una WNBA, territorio de las más grandes. "Es increíble representar a Santa Pola. Mi sitio donde he crecido y siempre digo que mi segundo hogar es Valencia, porque el primero es Santa Pola. Así que para mí es un orgullo", explicó antes de emprender el viaje a Estados Unidos. Eso sí, primero tocará hacer noche en Madrid antes de volar a lo más alto.